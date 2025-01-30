8 людей с заоблачным IQ: как необычно сложились их судьбы

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн, рожденный в Германии, стал символом научного прогресса всего ХХ века. Его фамилия ассоциируется с гениальностью, а его научные достижения - с революцией в физике.

За свою жизнь он написал более 300 научных статей и активно выступал против использования ядерного оружия. Его IQ, по оценкам современников, составлял от 170 до 190 пунктов.

Натан Леопольд

С уровнем IQ 210 Натан Леопольд был вундеркиндом с трагической судьбой. Тяжелое детство и психологические травмы подтолкнули его к совершению идеального преступления.

В 1924 году он вместе с напарником совершил убийство, которое привлекло внимание общества. После освобождения он работал преподавателем математики, а его история стала основой для фильма Альфреда Хичкока "Веревка".

Натан Леопольд в тюрьме (фото: Википедия)

Джейкоб Барнетт

Джейкоб Барнетт в детстве получил диагноз аутизм, и врачи не верили, что он даже научится завязывать шнурки. Однако он стал доктором наук в 18 лет и имеет IQ 170. Благодаря поддержке родителей, которые выбрали для него домашнее обучение, Джейкоб достиг невероятных успехов в науке.

Уильям Джей Сидис

С IQ более 250 Уильям Джей Сидис считается самым умным человеком в истории. Уже в 6 месяцев он произносил слова, а в 9 лет знал 8 языков и поступил в Гарвард в 12 лет. Отсутствие детства и высокие ожидания общества сделали его глубоко несчастным. Уильям оставил научный след, в частности, в исследовании черных дыр.

Уильям Джей Сидис (фото: Википедия)

Ричард Роснер

С IQ 192 Ричард Роснер является одним из самых умных людей, которые не выбрали научный путь. Он работал вышибалой, моделью, сценаристом и даже снимался в рекламе. Роснер увлекается всеми отраслями знаний, однако использует их только для личного развития. Для улучшения работы мозга он употребляет специальные добавки.

Пол Аллен

С IQ 170 Пол Аллен, соучредитель Microsoft, является воплощением гения современности. Кроме успешной карьеры в технологиях, он основал музей авиации, а также владел спортивными командами. Аллен активно занимался благотворительностью и способствовал развитию науки. Его вклад в мир технологий неоспорим.

Пол Аллен (фото: Википедия)

Филипп Эмеагвали

Филип Эмеагвали, известный как "Билл Гейтс Черного континента", имеет IQ 190. Он бросил школу в 14 лет, но получил стипендию и выучился в Орегонском университете. Его идеи по построению суперкомпьютеров и оптимизации нефтедобычи сделали его известным в мире науки.

Джудит Полгар

Джудит Полгар - всемирно известная шахматистка с IQ 170, которая стала гроссмейстером в 15 лет. Ее стратегическое мышление и талант позволили ей стать одной из лучших шахматисток в истории. Полгар является примером того, как ум и настойчивость открывают путь к успеху. Ее достижения вдохновляют молодых спортсменов.

Джудит Полгар (фото: Википедия)