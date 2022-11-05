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9 лайфхаков об использовании меда: об этих способах вы могли не знать

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Суббота 05 ноября 2022 11:04
9 лайфхаков об использовании меда: об этих способах вы могли не знать Фото: раскрыты малоизвестные способы использования меда (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Натуральный нектарный и падевый мед не только обладает насыщенным вкусом, но и богат углеводами (фруктоза, глюкоза, сахароза), витаминами, минералам, аминокислотами. А еще - антибактериальными и противовирусными свойствами, из-за чего нередко мед применяют при лечении ожогов, ран, кашля и диабета.

Но также это "жидкое золото" можно использовать и для других случаев, менее очевидных.

В каких же еще ситуациях мед станет отличным помощником, пишет Womans World.

9 малоизвестных способов использования меда в разных бытовых ситуациях:

  • Помогает освежить дыхание

Если ополаскиватель для рта и зубная паста вдруг закончились, пригодиться этот дар природы. Достаточно смешать 1 столовую ложку меда с 1 чашкой теплой воды, затем прополоскать горло в течение 30 секунд. Жидкость сплюньте, и теперь прополощите рот просто водой.

Антисептические вещества в меде помогают уничтожить бактерии, вызывающие зубной налет, что портит дыхание.

  • Чтобы снять зуд после укусов насекомых

Если вас беспокоят укусы насекомых, для быстрого облегчения и избавления от зуда можно втереть небольшое количество меда в каждый укус.

Такое противовоспалительное успокаивает раздраженную кожу, и постоянное желание чесаться вскоре исчезнет.

  • Для усиления блеска волос

Если ваши волосы стали сухими и похожими на солому, такую проблему тоже поможет решить этот дар природы. Нужно смешать по 2 столовые ложки меда и оливкового масла, затем подогреть в микроволновке, и после - нанести на волосы. Оберните голову полотенцем и подождите 30 минут, после чего - смойте.

Кондиционирующие вещества на основе меда и масла увлажняют волосы, делая их более блестящими.

  • Для лечения царапин

Если вы поцарапались, можно вместо мазей с антибиотиками применить мед, который обладает антибактериальными свойствами, помогая убивать микробы, что могут способствовать инфекции. Также он удерживает молекулы воды, сохраняя кожу влажной и предотвращая образование рубцов.

Достаточно промыть и высушить область с царапиной, нанести тонкий слой меда и накрыть повязкой.

  • Чтобы устранить чрезмерную остроту блюда

Если приготовленный соус оказался намного острее, чем вы хотели бы, можно добавить в блюдо ложку меда и немного сока лайма.

Медовый сахар и лимонная кислота лайма вместе снизят остроту перца, продукт станет мягче на вкус.

  • Снять проблему с желудком у объевшихся собак

Мед поможет облегчить самочувствие у щенков, которые страдают от проблем с желудком после переедания. Для этого следует взять маленькую ложечку меда и позвольте питомцу все слизать.

Сладкий продукт содержит ферменты, помогающие пищеварению, поэтому вскоре песику станет лучше, и он вернется в обычное состояние.

  • Чтобы быстрее заснуть

Для решения проблемы бессонницы, можно просто съесть ложку меда перед сном.

Такое "жидкое золото" содержит вызывающий сонливость триптофан, что облегчает процесс засыпания.

  • Чтобы свежесрезанные цветы дольше красовались в вазе

Для того чтобы красивый букет в вашем доме дольше сохранялся и не увядал в течение нескольких дней, можно добавлять в вазу по 1 столовой ложке меда и уксуса каждый раз при смене воды.

Сахар в меде обеспечивает питание, а кислота в уксусе уничтожает вызывающие увядание бактерии.

  • Выгнать муравьев из дома

Если по вашему жилью маршируют полчища муравьев, таких незваных гостей можно изгнать прочь, используя мед. Достаточно смешать его (1 столовую ложку) с 2 чайными ложками буры, после чего поместить массу на небольшие кусочки картона и установить в местах, где шастают насекомые.

Тут важно учитывать, что подобное "угощение" следует держать подальше от домашних животных.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отличить натуральный мед от подделки и не стать жертвой мошенников.

А также недавно доктор Евгений Комаровский рассказал о полезном и опасном меде.

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