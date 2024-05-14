9 лучших вакансий для сезонной подработки: где и сколько можно заработать летом
Сезон летних подработок в Украине уже стартовал. Однако не все знают, как найти сезонную работу, какие вакансии сейчас актуальны, а также сколько денег можно заработать.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения на специализированном портале Work.ua и рассказывает о ряде актуальных вакансий для летней подработки.
Какие сезонные вакансии наиболее популярны
Исходя из представленных разными работодателями вакансий, для сезонной (летней) подработки в Украине чаще всего ищут:
- вожатых
- аниматоров
- учителей
- воспитателей
- администраторов
- медсестер
- барменов
- барист
- продавцов
- спасателей
- водителей
- мерчендайзеров
- грузчиков
- садоводов
- разнорабочих
Актуальные вакансии для подработки летом
Продавца на сезон ищут в киевском "Гидропарке" в национальную сеть магазинов BeerMarket.
Зарплату обещают от 17 000 до 22 000 грн.
При этом рассматривают как кандидатов с опытом продаж, так и без. Готовы взять даже студентов заочной формы обучения и последних курсов.
Вакансия продавца в Киеве (скриншот: work.ua)
Спасателя на летний сезон ищут в ресторанно-гостиничном комплексе Bartolomeo Best River Resort в Днепре.
Зарплату обещают выплачивать своевременно (точная сумма - не указана). Питание - за счет компании.
Чтобы устроиться на такую подработку, необходимы: физическая подготовка, умение плавать, умение оказать первую медицинскую помощь, ответственность, выносливость, а также удостоверение спасателя.
Вакансия спасателя в Днепре (скриншот: work.ua)
Водителя погрузчика на сезон в Чернигове ищут в агентстве Sun One.
Зарплату обещают от 20 000 до 25 000 грн.
Чтобы получить эту работу, необходимы: хорошая физическая форма, отсутствие вредных привычек, ответственность, опыт подобной работы, а также наличие водительского удостоверения погрузчика и водительское удостоверение.
Вакансия водителя погрузчика в Чернигове (скриншот: work.ua)
Администратора на сезон ищут в парке дикой природы "Беремицьке" в Козелецком районе Черниговской области (75 км от Киева и 88 км от Чернигова).
Уточняется, что для сотрудников парка организован трансфер из Киева, Чернигова, Остра и Козельца.
Уровень зарплаты - не указан.
График работы - плавающий с ночными сменами (бесплатное проживание в рабочие дни). Питание - корпоративное.
Вакансия администратора в Козелецком районе (скриншот: work.ua)
Воспитателя-вожатого в летний лагерь ищут в компании "Карандашик" в Одессе.
Зарплату обещают от 7 000 до 18 000 грн.
Обязанности работника будут включать организацию развлекательных и учебных мероприятий для детей, формирование команды и обеспечение безопасности детей на протяжении всего времени пребывания в лагере.
При этом необходимо иметь среднее специальное образование и опыт работы с детьми.
Уточняется, что есть также перспектива продолжения сотрудничества с сентября.
Вакансия воспитателя-вожатого в Одессе (скриншот: work.ua)
Мерчендайзера на сезон ищут в Одессе в компании IDS Ukraine (лидер украинского рынка минеральных вод во всех категориях).
Зарплату обещают от 15 000 грн.
Трудоустройство - официальное.
Вакансия мерчендайзера в Одессе (скриншот: work.ua)
Баристу на сезон ищут в стильной молодежной кофейне Coffee streetart в Киеве.
Зарплату обещают от 19 000 до 24 000 грн.
Уточняется, что готовы взять лиц от 17 лет.
Вакансия баристы в Киеве (скриншот: work.ua)
Разнорабочего в конно-спортивный комплекс ищут на сезон в ЧП "Перемога АВК" (предприятие аграрного сектора, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур) в Днепре.
Уровень зарплаты - не указан, однако обещают официальное оформление с первого рабочего дня, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством.
Вакансия разнорабочего в Днепре (скриншот: work.ua)
Продавца мороженого ищут в американскую кондитерскую Milk Bar в Киеве.
Зарплату обещают от 15 000 грн.
Отмечается, что новый сотрудник будет работать в дружеской и профессиональной атмосфере, будет иметь возможность развития и карьерного роста, а также гарантированную оплачиваемую стажировку.
Вакансия продавца мороженого в Киеве (скриншот: work.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали об актуальных вакансиях от ВСУ для ветеранов и пенсионеров - кто нужен и сколько будут платить.
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