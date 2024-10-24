9 хитрощів, які допоможуть зекономити на засобах для прання

Обирати аналоги

Один з найпростіших способів заощадити на пральному порошку - перестати залежати від бренду і почати купувати засоби для прання від менш відомих брендів.

Такі продукти можуть бути не менш ефективними, а коштують значно дешевше. Можна перевірити декілька варіантів різних виробників, щоб обрати оптимальний варіант відповідно до тканини.

Слідкувати за акціями

Під час розпродажів вартість засобів для прання може значно знижуватися. Тож слідкуйте за новинами місцевих магазинів та обирайте відповідний день для покупки.

Деякі крамниці пропонують знижки за купонами, тож, щоб зекономити на засобах для прання, варто ретельно ознайомитись з пропозиціями продавців.

Прати багато речей одразу

Зачекайте, поки ви зможете заповнити пральну машину доверху, перш ніж прати. Навіть якщо ваша пральна машина заповнена менш ніж наполовину, вона споживає стільки ж енергії, як і при повному завантаженні.

Повне, а отже, і менш регулярне, прання зменшує знос пральної машини, знижує споживання води та заощаджує ваш час і кількість засобу для прання.

Але не завантажуйте більше одягу в прилад, ніж рекомендовано - це може призвести до ламання машинки.

Якщо речі перуться вручну, краще замочувати або прати багато подібних за матеріалом речей разом - тоді витрачатиметься менше засобу для прання.

Не використовувати забагато засобу для прання

Використовувати точну або меншу за рекомендовану кількість прального засобу не лише допомагає зекономити кошти, а й допомагає відіпрати речі до чистоти.

Використання занадто великої кількості мила фактично перешкоджає очищенню одягу, а також може призвести до появи білих плям.

Щоб максимально заощадити кошти на засоби для прання, точно відміряйте, скільки прального засобу вам потрібно, а не засипайте його на око.

Ощадливе використання мийного засобу збереже його кількість, а також подовжує термін служби пральної машини, зменшуючи накопичення мильного нальоту.

Прати речі лише при сильних забрудненнях

Для кожного предмета одягу та постільної білизни є свій ідеальний графік прання. Чим рідше ви перете одяг, тим менше електроенергії, води та мийних засобів ви будете використовувати.

Крім цього, рідше прання може продовжити термін носіння деякого одягу. Ось, як часто рекомендують прати різні речі:

прати після кожного використання: спідня білизна, купальники, легінси, панчохи, шкарпетки, спортивне спорядження, майки, заплямований або забруднений одяг і дитячий одяг

прати кожні пару днів: бюстгальтери, коректори, спідниці, штани, сукні, кардигани, шорти, сорочки, рушники для рук і кухонні серветки

прати після трьох-чотирьох носінь: піжами, костюми, светри, толстовки, куртки, одяг для домашніх тварин і шалі

прати щотижня: шапочки, джинси, рушники для ванної кімнати та плавання, простирадла, килимки для ванної кімнати, наволочки, банні рушники та рушники для плавання

прати щомісяця: взуття або устілки, наматрацники, подушки, нашийники для домашніх тварин, шлейки для домашніх тварин, спортивні сумки та плюшеві іграшки

прати кожні кілька місяців: зимові пальта, плащі та важкі куртки, штори для душу, чохли на сидіння автомобіля та чохли для подушок

прати один або два рази на рік: штори, ковдри, килимки

Обирати правильне налаштування машинки

Неважливо, як багато прального засобу використовується, якщо налаштування пральної машини не відповідають рекомендаціям на одязі, плями можуть залишитися.

Після неякісного прання одяг доведеться чистити ще раз, використавши більше засобів для прання, аніж дійсно потрібно.

Оброблювати плями до прання

Засоби для прання, особливо м'якої дії, не завжди можуть впоратися зі стійкими забрудненнями. Щоб зекономити пральний порошок, найкраще обробити забруднені ділянки до основного циклу прання.

Часто поширені продукти побуту - оцет, сода, перекис та лимонний сік - можуть допомогти позбутися стійких забруднень. Інший варіант - замочити одяг, щоб послабити бруд в волокнах.

Зробити натуральний засіб для прання

Якщо на символах прання на вашому одязі не вказано, що ваш одяг потребує спеціальних засобів для прання, швидше за все, ви можете зробити власний пральний порошок в домашніх умовах.

Існують десятки рецептів для різних потреб, часто з використанням речей, які ви вже маєте вдома. Наприклад, зробити пасту з соди та води, або випрати речі в розбавленому оцті.

Обирати якісні універсальні засоби

Якісний універсальний засіб для прання може коштувати дорожче, однак зекономить кошти в тривалій перспективі. Адже завдяки його властивостям не доведеться витрачати кошти на декілька пральних порошків відповідно до матеріалу.