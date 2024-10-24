9 хитростей, которые помогут сэкономить на средствах для стирки

Выбирать аналоги

Один из самых простых способов сэкономить на стиральном порошке - перестать зависеть от бренда и начать покупать средства для стирки от менее известных брендов.

Такие продукты могут быть не менее эффективными, а стоят гораздо дешевле. Можно проверить несколько вариантов разных производителей, чтобы выбрать оптимальный вариант в соответствии с тканью.

Следить за акциями

Во время распродаж стоимость средств для стирки может значительно снижаться. Следите за новостями местных магазинов и выбирайте подходящий день для покупки.

Некоторые магазины предлагают скидки по купонам, поэтому, чтобы сэкономить на стиральных средствах, следует тщательно ознакомиться с предложениями продавцов.

Стирать много вещей сразу

Подождите, пока вы сможете заполнить стиральную машину доверху, прежде чем стирать. Даже если ваша стиральная машина заполнена менее чем наполовину, она потребляет столько же энергии, как при полной загрузке.

Полная, а следовательно, и менее регулярная, стирка уменьшает износ стиральной машины, снижает потребление воды и экономит ваше время и количество стирального средства.

Но не загружайте больше одежды в прибор, чем рекомендовано - это может привести к поломке машинки.

Если вещи стираются вручную, лучше замачивать или стирать много подобных по материалу вещей вместе - тогда будет тратиться меньше средства для стирки.

Не использовать слишком много средства для стирки

Использовать точное или меньшее рекомендуемое количество стирального средства не только помогает сэкономить средства, но и помогает отстирать вещи до чистоты.

Использование слишком большого количества мыла фактически препятствует очищению одежды, а также может привести к появлению белых пятен.

Чтобы максимально сэкономить средства на стиральные средства, точно отмерьте, сколько стирального средства вам нужно, а не засыпайте его на глаз.

Экономное использование моющего средства сохранит его количество, а также продлевает срок службы стиральной машины, уменьшая накопление мыльного налета.

Стирать вещи только при сильных загрязнениях

Для каждого предмета одежды и постельного белья есть свой идеальный график стирки. Чем реже вы стираете одежду, тем меньше электроэнергии, воды и моющих средств вы будете использовать.

Кроме этого, реже стирка может продлить срок ношения некоторой одежды. Вот, как часто рекомендуют стирать разные вещи:

стирать после каждого использования: нижнее белье, купальники, леггинсы, чулки, носки, спортивное снаряжение, майки, запятнанная или загрязненная одежда и детская одежда

стирать каждые пару дней: бюстгальтеры, корректоры, юбки, брюки, платья, кардиганы, шорты, рубашки, полотенца для рук и кухонные салфетки

стирать после трех-четырех носок: пижамы, костюмы, свитера, толстовки, куртки, одежда для домашних животных и шали

стирать еженедельно: шапочки, джинсы, полотенца для ванной комнаты и плавания, простыни, коврики для ванной комнаты, наволочки, банные полотенца и полотенца для плавания

стирать ежемесячно: обувь или стельки, наматрасники, подушки, ошейники для домашних животных, шлейки для домашних животных, спортивные сумки и плюшевые игрушки

стирать каждые несколько месяцев: зимние пальто, плащи и тяжелые куртки, шторы для душа, чехлы на сиденье автомобиля и чехлы для подушек

стирать один или два раза в год: шторы, одеяла, коврики

Выбирать правильную настройку машинки

Неважно, как много стирального средства используется, если настройка стиральной машины не соответствует рекомендациям на одежде, пятна могут остаться.

После некачественной стирки одежду придется чистить еще раз, использовав больше средств для стирки, чем действительно нужно.

Обрабатывать пятна до стирки

Средства для стирки, особенно мягкого действия, не всегда справляются со стойкими загрязнениями. Чтобы сэкономить стиральный порошок, лучше обработать загрязненные участки до основного цикла стирки.

Часто распространенные продукты быта - уксус, сода, перекись и лимонный сок - могут помочь избавиться от стойких загрязнений. Другой вариант - замочить одежду, чтобы ослабить грязь в волокнах.

Сделать натуральное средство для стирки

Если на символах стирки на вашей одежде не указано, что ваша одежда требует специальных средств для стирки, скорее всего, вы можете сделать собственный стиральный порошок в домашних условиях.

Существуют десятки рецептов для различных нужд, часто с использованием вещей, которые у вас уже есть дома. Например, сделать пасту из соды и воды или постирать вещи в разбавленном уксусе.

Выбирать качественные универсальные средства

Качественное универсальное стиральное средство может стоить дороже, однако сэкономит деньги в длительной перспективе. Ведь благодаря его свойствам не придется тратиться на несколько стиральных порошков в соответствии с материалом.