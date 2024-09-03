Ці 10 порад допоможуть вам зекономити на побутовій хімії

Економія грошей на певних речах - поширений спосіб заощадження. Засоби для прибирання рідко коштують дешево, однак існує декілька варіантів, як на них можна заощадити.

Про те, як заощадити кошти на засобах для прибирання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Обирати аналоги

Щоб економити гроші на купівлі побутовій хімії, замість того, щоб купувати дорогі брендові засоби, спробуйте непатентовану версію.

Звертайте увагу на магазинні бренди або непатентовані еквіваленти, які часто коштують дешевше, ніж продукція відомих брендів, але пропонують непогану якість.

Швидше за все, ви побачите, що вони так само ефективні і заощадите гроші протягом року. Якщо ви вирішите, що аналоги вам не підходять, використайте весь засіб, перш ніж повернутися до звичного бренду.

Виготовити мийні засоби власноруч

Натуральні мийні засоби, зроблені власноруч, кращі для довкілля та родини, а також зменшують кількість вироблених пластикових контейнерів.

Деякі досить ефективні домашні засоби для чищення складаються з наступного:

білий оцет і старі газети для вікон;

харчова сода з оцтом або лимонним соком для абразивного засобу для чищення, що ідеально підходить для ванн, підвіконня, плит тощо;

суміш з однієї частини оцту, однієї частини води, нарізаного лимона і свіжого розмарину для універсального засобу для чищення поверхонь;

білий оцет і кухонна сіль як поліроль для латуні;

половина лимона і дрібка солі для чищення обробних дощок.

До того ж додавання в воду для миття підлоги невеликої кількості ефірної олії допоможе надати підлозі приємного аромату без використання мийного засобу..

Використовувати засіб для миття посуду

Неагресивний засіб для миття посуду, який видаляє жир та бруд - напевно, найбільш універсальна рідина для чищення, яку можна придбати та зекономити на побутовій хімії.

Достатньо використовувати кілька крапель засобу, розчинивши їх у теплій воді для очищення поверхонь. Але не забудьте змити залишки рідини, а потім ретельно просушити поверхню, особливо дерев'яну.

Однак, хоча цей засіб безпечний майже для всіх матеріалів (від тканин до неіржавної сталі та дерева), слід уникати його використання на паркетній підлозі, шкірі, склі та дзеркалах.

Слідкувати за розпродажами та знижками

Для того, щоб зекономити на побутовій хімії, слідкуйте за розпродажами, знижками та акціями на засоби для прибирання у вашій місцевій крамниці чи онлайн.

Багато магазинів пропонують сезонні розпродажі або акції, під час яких ви можете отримати вигідні пропозиції на засоби для прибирання. Також можна підписатися на електронну розсилку або програму лояльності, щоб отримувати сповіщення про майбутні знижки.

Порівнювати ціни та бренди

Щоб заощадити гроші на засобах для прибирання, перед тим, як зробити покупку, знайдіть час, для порівняння цін та брендів, щоб переконатися, що ви отримуєте найкраще співвідношення ціни та якості за свої гроші.

Крім цього, порівняйте ціни в різних роздрібних магазинах і спробуйте різні бренди, щоб знайти найдоступніші і водночас якісні варіанти.

Обирати багаторазові ганчірки для прибирання

Замість того, щоб купувати одноразові інструменти для прибирання (паперові рушники, змінні насадки для швабри), купуйте багаторазові предмети, які можна кидати в пральну машину і використовувати багаторазово.

Також можна використовувати саморобні ганчірки зі старого одягу. Однак майте на увазі, що вони можуть залишити ворсинки, тому не надто підходять для миття вікон і дзеркал.

Використовувати універсальні засоби для чищення

Знайдіть універсальний засіб для чищення, щоб впоратися з більшою кількістю завдань. Спеціалізовані засоби для чищення зазвичай дорожчі, але не завжди потрібні.

Обов'язково прочитайте етикетку, щоб зрозуміти, які поверхні можна чистити, і обирайте той засіб, який пропонує найбільшу якість за ваші гроші.

Не використовувати більше засобу, аніж зазначено

Уникайте спокуси додавати багато мийного засобу - це навряд вплине на ефективність. Тож використовуйте їх економно, а якщо маєте інструкції щодо кількості засобу, дотримуйтесь її.

Це гарантує, що побутова хімія діятиме належним чином, і ви не витратите жодної зайвої краплі і зможете заощадити гроші.

Прибирати щодня потроху

Коли ви прибираєте щодня, ви зменшуєте рівень бруду та мікробів, що зменшує зусилля, необхідні для прибирання, і кількість мийних засобів для боротьби з брудом.

Звертайте увагу на розлиті напої та витирайте поверхню плити після приготування їжі та плями одразу.

Зберігати засоби для прибирання належним чином

Дбайливо ставлячись до своїх засобів для прибирання, ви зможете отримати від них більше користі та заощадити гроші в довгостроковій перспективі. Зберігайте засоби для прибирання належним чином у сухому прохолодному місці, щоб запобігти передчасному закінченню терміну їхньої придатності.

А інструменти та обладнання для прибирання використовуйте відповідно до інструкцій виробника, щоб запобігти їхньому пошкодженню та продовжити термін служби.