9 абсолютно безкоштовних методів, які допоможуть швидко покращити стан здоров'я

Всі звички безпосередньо впливають на стан здоров'я. Щоб не почуватися мляво та мати постійні стреси, достатньо лише додати у своє життя декілька важливих правил, які сприятимуть покращенню здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолог Віри Курин.
За словами експерта, бути здоровим абсолютно не дорого.
До безкоштовних методів покращення здоров'я відносять:
Час, коли людина спить, відіграє надзвичайно важливу роль для відновлення організму, сил та витраченої протягом насиченого дня енергії. Сон є найважливішим методом, який можемо використовувати для покращення здоров’я та самопочуття.
Не потрібно витрачати кошти для того, щоб ввечері вчасно лягти спати. Нестача міцного сну тісно пов’язана із дисбалансом рівня цукру у крові.
Відновити сили допоможе прогулянка на свіжому повітрі. Вийдіть на декілька хвилин на вулицю, прогуляйтесь вздовж алеї, помилуйтесь деревами, небом, сонцем, всміхніться пташкам тощо.
Лише 20-30 хвилин гармонії з природою допоможуть покращити рівень кортизолу - гормон, який виконує у нашому організмі протизапальну та антистресову дію.
Потрібно пам'ятати, що для цього не обов’язково купувати абонемент у спортзал, адже можна у домашніх умовах спробувати виконувати фізичні навантаження.
Зараз можна знайти безліч відеотренувань на різні смаки та можливості. Самопочуття та настрій обов’язково покращаться, а тіло стане більш підтягнутим.
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