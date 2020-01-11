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89-летний Чапкис стал жертвой жестокой аферы: все подробности

STYLERПерсоны    11.01.2020 - 10:35
89-летний Чапкис стал жертвой жестокой аферы: все подробности
Григорий Чапкис (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Мошенники решили в очередной раз воспользоваться доверчивостью украинцев

Украинский хореограф и танцор Григорий Чапкис, который ранее откровенно рассказывал об интимной жизни в свои 89 лет, попался на удочку мошенников, которые пытались использовать высокий уровень доверия украинцев к бренду "1+1" для рекламы сомнительных в Украине товаров и услуг.

В частности, речь идет о медицинских препаратах, которые якобы гарантируют продление молодости. Злоумышленники используют фрагменты изображений, которые принадлежат телеканалу "1+1" и распространяют псевдо-интервью Григория Чапкиса, в котором якобы рассказывается о преимуществах препарата.

89-летний Чапкис стал жертвой жестокой аферы: все подробностиГригорий Чапкис (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Отмечается, что это интервью не соответствует действительности и с таким содержанием никогда не выходило на телеканале. Поэтому украинцев призывают быть бдительными и не покупать медицинские препараты без консультации с врачом.

Кроме того, рекомендуется пользоваться только проверенными ресурсами для получения информации и не спешить доверять сомнительным источникам.

Напомним, что в Украине мошенничество с банковскими картами набирает новые обороты. В Днепропетровской области был задержан мошенник, который похитил у своих жертв более миллиона гривен. Злоумышленнику грозит срок.

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