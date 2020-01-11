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89-річний Чапкіс став жертвою жорстокої афери: всі подробиці

STYLERПерсони    11.01.2020 - 10:35
89-річний Чапкіс став жертвою жорстокої афери: всі подробиці
Григорій Чапкіс (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Шахраї вирішили в черговий раз скористатися довірливістю українців

Український хореограф і танцюрист Григорій Чапкіс, який раніше відверто розповідав про інтимне життя в свої 89 років, попався на вудку шахраїв, які намагалися використовувати високий рівень довіри українців до бренду "1+1" для реклами сумнівних в Україні товарів і послуг.

Зокрема, мова йде про медичні препарати, які нібито гарантують продовження молодості. Зловмисники використовують фрагменти зображень, які належать телеканалу "1+1" і поширюють псевдо-інтерв'ю Григорія Чапкіса, в якому нібито йдеться про переваги препарату.

89-річний Чапкіс став жертвою жорстокої афери: всі подробиціГригорій Чапкіс (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Відзначається, що це інтерв'ю не відповідає дійсності і з таким змістом ніколи не виходило на телеканалі. Тому українців закликають бути пильними і не купувати медичні препарати без консультації з лікарем.

Крім того, рекомендується користуватися тільки перевіреними ресурсами для отримання інформації та не поспішати довіряти сумнівним джерелам.

Нагадаємо, що в Україні шахрайство з банківськими картами набирає нових обертів. У Дніпропетровській області був затриманий шахрай, який викрав у своїх жертв понад мільйон гривень. Зловмиснику загрожує термін.

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