Слились в единое целое: 89-летний Чапкис рассказал об интиме с 38-летней любовницей

Григорий Чапкис (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Хореограф Григорий Чапкис разоткровенничался о своей личной жизни

Известный украинский хореограф и танцор Григорий Чапкис откровенно рассказал о интимной жизни в свои 89 лет, а также о своей новой 38-летней любовнице. Об этом он говорил с Дмитрием Гордоном в его программе на YouTube.

Чапкис с восторгом рассказал о своей женщине. Он отметил, что встретил ее случайно, когда уже махнул на себя рукой и готовился к вечному покою. Он также подчеркнул, что у них с любовницей есть секс.

При этом он отметил, что насколько полноценные интимные отношения у него сейчас, то это нужно спросить у его возлюбленной.

Григорий Чапкис рассказал о своей возлюбленной (видео: YouTube)

"Дело в том, что она принимает меня таким, какой я есть. Вы понимаете? Я сам себя не узнаю... мы слились в единое целое", - рассказал хореограф.

Чапкис отметил, что его женщину зовут Людмила и у нее больше денег, чем у него, поэтому она точно с ним встречается не из-за материальной выгоды. Хореограф рассказал, что благодаря ей он снова почувствовал вкус жизни.

При этом Чапкис рассказал, что его родственники считают, что его любовница ждет, пока он отойдет в мир иной, чтобы получить все деньги. Но он будет делать все чтобы Людмила была счастлива с ним потому что у них зародилась настоящая любовь.

Стоит отметить, что Чапкис был женат три раза. От первых двух браков у него родились дочь и сын. А с последней женой Аллой он прожил 24 года.