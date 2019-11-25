Красота и грация: страстные фото Ксении Мишиной - победительницы Танцев со звездами 2019

Ксения Мишина - победительница Танцев со звездами 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Styler собрал самые яркие и горячие фото триумфаторки шоу Танцы со звездами 2019 Ксении Мишиной

Ксения Мишина выиграла Танцы со звездами 2019. В суперфинале 6 сезона популярного шоу на 1+1 именно Ксения Мишина и Женя Кот получили самую большую поддержку зрителей.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Возможно, украинцев растрогало исполнение парой танца под культовую песню Кузьмы Скрябина "Мовчати". Как бы там ни было, но именно Ксения и Женя получили больше всего СМС в свою поддержку.

Хотя, к слову, судьи шоу - Екатерина Кухар, Влад Яма, Франциско Гомес и Григорий Чапкис - отдали свои голоса за еще одних фаворитов проекта - Анну Ризатдинову и Александра Прохорова. Эта пара получила 118 баллов, а триумфаторы проекта - 113.

Ксения Мишина и Женя Кот победили в Танцах со звездами

Кто такая Ксения Мишина?

Ксения Мишина родилась 18 июня в украинском городе Севастополь. В 2015 году окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого в мастерской Дмитрия Богомазова. До этого, в 2007 году, Ксения получила звание вице-мисс на конкурсе красоты "Севастопольская красавица". Также девушка была удостоена специального приза от зрителей.

После окончания университета стала актрисой Киевского академического Молодого театра. Параллельно Ксения активно снималась в кино и сериалах.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Успех к Мишиной пришел в 2014 году, когда она начала сниматься в кино. Популярность и всенародную любовь актрисе принесла главная роль в драме "Искушение". Уже спустя два года актриса получила роль главной антагонистки Лидии Шефер в сериале "Крепостная", благодаря чему имя Ксении Мишиной прогремело не только в Украине, но и за пределами нашей страны.

Также Мишина известна по ролям в таких ТВ-проектах, как "Подкидыш", "Цыганка", "Самый лучший муж", "Садовница" и многих других.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На сегодняшний день Ксения не замужем. Сама воспитывает сына Платона, который появился на свет в 2012 году.

К слову, во время участия в Танцах со звездами Ксении приписывали роман с ее партнером Женей Котом. Но эти слухи остались всего лишь слухами.

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Самые страстные фото Ксении Мишиной

Ксения может похвастаться не только съемками в рейтинговых и популярных фильмах и сериалах, но и своей красотой, а также грацией. Предлагаем вам насладиться самыми яркими и страстными снимками 30-летней суперстар.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)