87-річна Ада Роговцева потрапила у лікарню

Зважаючи на все, у Роговцевої були проблеми з серцем.

"Безмежно вдячна Борису Михайловичу Тодурову та Центру серця за те, що вже стільки разів рятуєте та повертаєте на сцену мою маму!" - зазначила донька іменитої актриси.

Вона повідомила, що вкотре повірила в диво, адже лікарі не давали конкретних термінів одужання, проте Роговцевій вже набагато краще і вона навіть встигла зіграти виїзну виставу в Одесі.

"Знову я бачила диво. Мама. Ада Миколаївна. Я дивилася на сцену і в черговий раз не вірила своїм очам, що можна так опановувати себе, незважаючи на багато різних факторів! Тиждень тому мама була в лікарні. Було важко. Відміна і перенос двох вистав. Неможливість відвідати "Землю поетів". Мамин відчай з приводу відмін. І абсолютна непевність щодо подальших вистав і термінів одужання", - зазначила Степанкова.

Також вона опублікувала фото з Роговцевою після вистави в Одесі.

Ада Роговцева з дочкою (фото: facebook.com/kate.stepankova)

До слова, Ада Роговцева - радянська та українська актриса театру та кіно. Герой України.

Артистка має чотири театральні премії "Київська пектораль" за найкращу жіночу роль у виставах "Дама без камелій" (1991), "Обдурена" (1997), "Схоже на щастя" (2014), а також за визначний внесок у театральне мистецтво (2003).

Зазначимо, що раніше Роговцева розкрила свій секрет боротьби зі стресом - акторка веде щоденники. Вона пояснює, що таким чином аналізує обставини, що трапляються в житті, і вчиться краще їх розуміти, а водночас краще розуміти себе. Також вона любить читати та аналізувати книги.

Актрисі 87 років (Фото: instagram.com/ada_rogovtseva)