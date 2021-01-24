87-летняя бабушка восхитила украинцев: сшила для воинов 10 тысяч пар теплых рукавиц

Пенсионерка и волонтерка Мария Фельдман (фото: скриншот)

Украинская пенсионерка сшила для военных на фронте более 10 тысяч пар теплых рукавиц, и останавливаться на этой цифре не намерена. История 87-летней бабушки-волонтера восхищает украинцев и уже облетела весь интернет.

Мария Фельдман, жительница Сумской области, создала в своей квартире настоящее военное ателье Об этом передает "Суспільне Око" на странице в Facebook.

Женщина рассказывает, что начала работать на швейной фабрике с 14-летнего возраста, и трудилась там почти 40 лет. После выхода на пенсию решила помочь нашим защитникам на передовой, чем может. И так начала шить для бойцов теплые рукавицы. Причем, несмотря на свой почтенный возраст, не одну-две пары в сутки, а целыми сотнями. Как только партия готова, несет ее в батальон и сразу берет новый заказ.

Мария Михайловна - старейшая труженица "Сумского бабского батальона - Тыл", но в сети ее знают, как "#простомарія".

В конце 2020 года количество изготовленных ею утепленных рукавиц для воинов уже превысило 10 тысяч пар.

Сейчас же она отметила журналистам, что будет и дальше помогать украинским военным на Донбассе, пока будет хватать здоровья, передает газета "Экспресс".

Мария рано осталась сиротой, росла в детском доме, затем десятки лет работала на швейной фабрике.

У нее восемь внуков и правнуков.

Украинская пенсионерка сшила для воинов ВСУ 10 тысяч пар теплых рукавиц (фото: facebook.com/suspilne.oko)

Пользователи сети горячо благодарят бабушку с большим добрым сердцем и желают ей крепчайшего здоровья.

Земной поклон неутомимой пчелке Марии!!! Доброго здоровья и Божьей милости!

Большая благодарность!

Огромная благодарность и уважение неутомимой работницы. Здоровье и силы, и Божьей милости.

Дай Бог вам здоровья на многие годы!

Многие лета Вам, бабушка. Коленный поклон Вам и Вашим рукам.

Снимите пожалуйста фильм - это должен видеть весь мир и сказать спасибо... целую Ваши натруженные руки!

Почет и благодарность таким волонтерам-бабушкам!

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