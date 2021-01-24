87-летняя бабушка восхитила украинцев: сшила для воинов 10 тысяч пар теплых рукавиц

Украинская пенсионерка сшила для военных на фронте более 10 тысяч пар теплых рукавиц, и останавливаться на этой цифре не намерена. История 87-летней бабушки-волонтера восхищает украинцев и уже облетела весь интернет.
Мария Фельдман, жительница Сумской области, создала в своей квартире настоящее военное ателье Об этом передает "Суспільне Око" на странице в Facebook.
Женщина рассказывает, что начала работать на швейной фабрике с 14-летнего возраста, и трудилась там почти 40 лет. После выхода на пенсию решила помочь нашим защитникам на передовой, чем может. И так начала шить для бойцов теплые рукавицы. Причем, несмотря на свой почтенный возраст, не одну-две пары в сутки, а целыми сотнями. Как только партия готова, несет ее в батальон и сразу берет новый заказ.
Мария Михайловна - старейшая труженица "Сумского бабского батальона - Тыл", но в сети ее знают, как "#простомарія".
В конце 2020 года количество изготовленных ею утепленных рукавиц для воинов уже превысило 10 тысяч пар.
Сейчас же она отметила журналистам, что будет и дальше помогать украинским военным на Донбассе, пока будет хватать здоровья, передает газета "Экспресс".
Мария рано осталась сиротой, росла в детском доме, затем десятки лет работала на швейной фабрике.
У нее восемь внуков и правнуков.
Украинская пенсионерка сшила для воинов ВСУ 10 тысяч пар теплых рукавиц (фото: facebook.com/suspilne.oko)
Пользователи сети горячо благодарят бабушку с большим добрым сердцем и желают ей крепчайшего здоровья.
Ранее мы писали о том, что слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток.
Напомним также, что маленькая дочь украинского героя поразила всех стихотворением с флагом в руках, который ей с войны привез отец.
Читайте РБК-Украина в Google News