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Слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток (фото)

Суббота 05 декабря 2020 18:37
Слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток (фото)
Слепая женщина подарила 2100 пар перчаток украинским воинам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Во всем мире 5 декабря отмечается День волонтера. В МВД Украины в этот день поблагодарили 62-летнюю женщину, которая преподнесла украинским военным подарок, сделанный своими руками. Так, женщина передала военным 2100 пар эксклюзивных перчаток, которые она связала самолично. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В МВД решили рассказать трогательную историю о волонтере с большим сердцем – Валентине Мазурик. Как сообщается, еще в детстве она лишилась зрения. Несмотря на это женщина решила помогать украинской армии тем, чем может. Там, волонтерка связала для защитников Украины более 2100 пар эксклюзивных перчаток.

Слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток (фото)

Валентина Мазурик (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Также в МВД добавили, что женщина начала вязать, когда ее сын ушел в АТО.

"Ее сын с первых дней войны ушел добровольцем на восток, поэтому волонтер не понаслышке знает о потребностях бойцов. Чтобы научиться этому ремеслу, ей понадобилось около 10 месяцев, потому что не так легко вслепую справляться с нитками и спицами. И непреодолимое желание помочь военным, и упорный труд помогли ей стать настоящей мастерицей. Спасибо Валентине Михайловне за ее кропотливый труд, помощь и заботу", – добавили на странице учреждения.

Слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток (фото)

Слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток (фото)

Слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток (фото)

Слепая женщина подарила 2100 пар перчаток украинским воинам (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Стоит напомнить, что 5 декабря ежегодно отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития для повышения осведомленности о вкладе добровольцев и привлечения людей в качестве добровольцев в решение социальных проблем в мире.

Напомним, что ранее жена пациента, которому во Львове сделали пересадку сердца, написала письмо со словами благодарности семье анонимного донора.

Также мы писали, что ранее волонтер рассказала о состоянии медицинской системы и почему Украине срочно нужен локдаун.

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