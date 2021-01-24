87-річна бабуся захопила українців: пошила для воїнів 10 тисяч пар теплих рукавиць

Пенсіонерка та волонтерка Марія Фельдман (фото: скріншот)

Українська пенсіонерка пошила для військових на фронті понад 10 тисяч пар теплих рукавиць, і зупинятися на цій цифрі не має наміру. Історія 87-річної бабусі-волонтерки захоплює українців і вже облетіла весь інтернет.

Марія Фельдман, мешканка Сумської області, створила у своїй квартирі справжнє військове ательє Про це передає "Суспільне Око" на сторінці в Facebook.

Жінка розповідає, що почала працювати на швейній фабриці з 14-річного віку, і робила там майже 40 років. Після виходу на пенсію вирішила допомогти нашим захисникам на передовій, чим може. І так почала шити для бійців теплі рукавиці. Причому, попри свій поважний вік, не одну-дві пари на добу, а цілими сотнями. Щойно партія готова, несе її в батальйон і відразу бере нове замовлення.

Марія Михайлівна - найстаріша трудівниця "Сумського бабського батальйону - Тил", але в мережі її знають, як "#простомарія".

Наприкінці 2020 року кількість виготовлених нею утеплених рукавиць для воїнів вже перевищила 10 тисяч пар.

Зараз же вона зазначила журналістам, що буде і надалі допомагати українським військовим на Донбасі, допоки матиме здоров'я, передає газета "Експрес".

Марія рано залишилася сиротою, росла в дитячому будинку, потім десятки років працювала на швейній фабриці.

У неї вісім онуків і правнуків.

Українська пенсіонерка пошила для воїнів ЗСУ 10 тисяч пар теплих рукавиць (фото: facebook.com/suspilne.oko)

Користувачі мережі гаряче дякують бабусі з великим добрим серцем і бажають їй міцного здоров'я.

Земний уклін невтомній бджілці Марії! Доброго здоров'я і Божої ласки!

Велика подяка!

Величезна вдячність і повага невтомній працівниці. Здоров'я і сили, і Божої ласки.

Дай Боже вам здоров'я на довгі роки!

Многії літа Вам, бабусю. Колінний уклін Вам і Вашим рукам.

Зніміть, будь ласка, фільм - це має побачити весь світ і сказати спасибі... цілую Ваші натруджені руки!

Шана і подяка таким волонтеркам-бабусям!

Раніше ми писали про те, що сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок.

Нагадаємо також, що маленька дочка українського героя вразила всіх віршем з прапором у руках, який їй з війни привіз батько.