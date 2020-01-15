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85-летняя женщина из Крыма оказалась в Киеве без документов и крова: что произошло (видео)

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 07:32
85-летняя женщина из Крыма оказалась в Киеве без документов и крова: что произошло (видео)
В Киеве пенсионерка из Крыма живет на улице и не может попасть домой (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве девушка решила помочь бездомной пенсионерке, которая попала в беду

В Киеве 85-летняя пенсионерка из оккупированного Крыма оказалась без документов и полтора месяца прожила на улице, прося милостыню. Судьбой пожилой женщины, которая попала в беду, занялась неравнодушная девушка - она обратилась к правоохранителям и медикам, чтобы помочь ей вернуться домой, или по крайней мере найти крышу над головой. Об этом передает "Информатор".

Как выяснилось, пенсионерка Александра Демина - уроженка Макеевки Донецкой области, но большую часть жизни прожила в Крыму - приехала в Одессу на лечение. Женщина признается, что не помнит, как именно там оказалась. Александра Илларионовна допускает, что ее отправили туда принудительно или обманом, после чего заняли ее жилплощадь на полуострове.

Затем на вокзале у нее украли документы (два паспорта: украинский и российский). После этого инвалида 2 группы сначала отправили в местный приют, но на сохраненные сбережения женщина решила уехать домой. Для этого пенсионерка села в автобус до Николаева, а оттуда собиралась добраться до Ялты. Купила билет за последние деньги, но в итоге оказалась не в Крыму, а в Киеве на автостанции.

Без денег и документов, без родственников и в незнакомом городе, она скиталась по улицам без теплой одежды и еды, прося милостыню. На Подоле она подошла к случайной девушке - Елене - рассказала свою историю, которая очень тронула киевлянку, и она решила помочь бабушке.

В Киеве 85-летняя пенсионерка из Крыма живет на улице - ей решила помочь неравнодушная девушка (Фото: kiev.informator.ua)

Она позвонила в "скорую", и медики увезли Демину на стационар в терапевтический корпус клинической больницы №5 Подольского района Киева и обследовали, не обнаружив серьезных проблем со здоровьем. Так, врачи разводят руками и говорят, что могут только дать кров на пару дней, после чего выпишут и женщина вновь окажется на улице.

Елена обратилась к журналистам, и после этого были отправлены запросы в Минсоцполитики и в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам Деминой, до всех этих событий она проживала в пгт Красногвардейское, в квартале Егудина. Что сейчас с ее квартирой, она не знает, а родственников у старушки не осталось.

Видео: В Киеве пенсионерка из Крыма полтора месяца живет на улице и не может попасть домой

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