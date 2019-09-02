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Не бездомная: появились детали о женщине, которую нашли на харьковской свалке

STYLERЖизнь    02.09.2019 - 19:19
Не бездомная: появились детали о женщине, которую нашли на харьковской свалке
Убийство под Харьковом на свалке (Коллаж РБК-Украина)

Полиция установила личность погибшей и стали известны новые детали дела

В Харьковской области в понедельник, 2 сентября, обнаружили тело женщины с резаной раной на шее. Детали происшествия сообщили в отделе коммуникации Генерального Управления Национальной Полиции Украины в Харьковской области.

Жуткую находку обнаружил водитель мусоровоза, который в шесть утра приехал в Лозовую Харьковской области сгружать отходы. Он немедленно позвонил в полицию и рассказал, что увидел в куче мусора человеческие ноги. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Женщина была частично обнажена и на шее у нее была видна резаная рана. Личность убитой была оперативно установлена – ею оказалась 40-летняя жительница Лозовой. Как она попала на свалку и что с ней произошло до этого – на данный момент выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, как сообщила местная телерадиокомпания "Сигма" со ссылкой на собственные источники, женщина не была бездомной. У нее на руках был свежий маникюр, а также дорогие часы.

Не бездомная: появились детали о женщине, которую нашли на харьковской свалке

Скриншот поста (facebook.com/sigmatv)

Также в комментариях в социальных сетях сообщили, что погибшая работала в местном заведении "Натали" недалеко от свалки. И скорее всего, что убийство произошло возле работы женщины, а тело на свалку отнесли позже.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Запорожьем учинили жестокую расправу над таксистом.

А также рассказывали о том, что раскрывший зверское убийство таксиста в Киеве коп угодил в скандал.

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