У 81 - до вівтаря? Молодша на 44 роки наречена Міка Джаггера підтвердила їхні заручини

“Ми заручені два або три роки”, - зізналася Мелані.

Водночас вона натякнула, що весілля може так і не відбутися.

“Можливо, одного разу ми одружимося, а може, й ні. Ми такі щасливі в нашому нинішньому житті, що я б побоялася щось змінювати”, - поділилася балерина. Мік Джаггер і Мелані Гемрік (фото: instagram.com/melhamrick)

Гемрік зазначила, що головне в їхніх із Міком стосунках - це підтримка одне одного в усьому.

"Ми намагаємося підтримувати одне одного, бути поруч і дбати про те, щоб усі були щасливі. Це все, що має для мене значення і до чого я прагну", - підсумувала вона.

Нагадаємо, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер та балерина Американського театру балету Мелані Гемрік познайомилися у 2014 році під час гастролей у Японії.

Через два роки, у 2016-му, в пари народився син Деверо. У 2023 році Мелані з’явилася на публіці з діамантовою каблучкою на безіменному пальці, однак тоді пояснила журналістам, що це лише подарунок. Мік Джаггер і Мелані Гемрік із сином (фото: instagram.com/melhamrick)

Варто зазначити, що після народження Деверо у Джаггера були романтичні стосунки з 22-річною продюсеркою Нур Альфаллою.

Мік Джаггер мав офіційні шлюби лише двічі, загалом він є батьком восьми дітей від різних жінок, має п’ятьох онуків та навіть правнучку.