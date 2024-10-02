80-річна жінка вийшла у фінал "Міс Всесвіт": як виглядає ця красуня

Хто така Чой Сун Хва

Історія кар'єри моделі Чой Сун Хва почалася 8 років тому, коли їй було 72. Після виходу на пенсію жінці прийшлося несолодко - у неї були фінансові труднощі, через які вона почала шукати додаткову роботу і влаштувалася в одну з лікарень. Одна з пацієнток у лікарні, де жінка працювала медсестрою, порекомендувала їй спробувати бути моделлю.

"Я подумала, що це нісенітниця… Але водночас це пробудило мою давню мрію стати моделлю, носити красивий одяг і робити фотосесії. І я вирішила спробувати", - каже красуня.

Вона відвідала кілька уроків в модельній академії та вправлялася ходити під час перерв на роботі. Через деякий час вона підписала контракт з одним з популярних агентств. А в 74 роки вона вже дебютувала на Тижні моди в Сеулі.

"Мати гарний зовнішній вигляд важливо, але мені здається, що вам також потрібно мати внутрішній спокій та поважати інших. Крім того, ви маєте думати позитивно. Сьогодні так багато людей налаштовані негативно", - каже красуня.

Зараз вона співпрацює з комерційними кампаніями відомих брендів, знімається для відомих журналів та бере участь у конкурсі краси.

80-річна фіналістка конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram/soonhwa)

Конкурс краси

За весь час існування конкурсу краси в Південній Кореї організатори впроваджували дуже жорсткі обмеження, через які допускалися тільки жінки у віці від 18 до 28 років.

Однак у 2024 році ситуація змінилася кардинально, оскільки виросла кількість запитів на модернізацію конкурсу. Організатори дозволили брати участь будь-кому - жінкам будь-якого віку, вагітним, жінкам, які мають дітей, розлученим та заміжнім.

Чой вирішила, що це її шанс, щоб надихнути інших та показати, що здоров'я, бадьорість та красу можна зберегти у будь-якому віці.

"Я хочу кинути виклик світу: "Як 80-річна жінка може так виглядати? Як вона підтримує своє тіло? Яка в неї дієта?" Коли ви старієте, ви набираєте вагу. Так що я хочу показати, що ми можемо бути здоровим та красивими, навіть коли старішаємо", - сказала жінка.

80-річна фіналістка конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram/soonhwa)

Зараз Чой, якій наступного місяця виповниться 81 рік, продовжує наполегливо працювати. Своєї мети вона не досягла - представити свою країну на всесвітньому конкурсі "Міс Всесвіт" у Мексиці їй не вдалося. Вона поступилася іншим учасницям.

"Стати моделлю для мене було все одно, що відкрити двері й вийти на новий шлях. Тепер, коли моя мрія здійснилася, я дякую Богу й продовжую наполегливо працювати - це дуже весело", - ділиться пенсіонерка.