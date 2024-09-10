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50-річна українка виграла конкурс "Міс Світу". Від фото красуні не відірвати очей!

Вівторок 10 вересня 2024 14:50
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50-річна українка виграла конкурс "Міс Світу". Від фото красуні не відірвати очей! Інна Фільшинська (фото: instagram.com/inna_filshtinska)
Автор: Любов Блажко

Бізнесвумен з Харкова Інна Фільшинська виграла престижний міжнародний конкурс краси Ms. World International 2024 (“Міс Світу 2024”) в номінації “Elite”, серед жінок вікової категорії 45+.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про Інну, а також пропонує насолодитися красою переможниці конкурсу, що пройшов днями у Маямі.

Чому Інна Фільшинська пішла на цей конкурс

Жінка каже, що радіє здобутому почесному титулу та короні (українка змагалася з 60 представницями з різних країн світу), бо головна її місія - бути прикладом для багатьох жінок.

50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!Інна Фільшинська (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

Інна впевнена, що незважаючи на свій вік, кожна дівчина може виглядати неймовірно, подолати свої страхи, сумніви та показати світові, які красиві та чудові українські жінки.

"Перемога на конкурсі підтвердила, що я на правильному шляху, і цей досвід є безцінним", - коментує харків’янка.

“Мені хочеться, щоб мій приклад надихнув інших жінок вірити в себе, любити себе, працювати над собою і не боятися змін у будь-якому віці, навіть після 45+. Жінкам варто знати, що ніколи не пізно починати щось нове", - додає вона.

50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!

Інна Фільшинська (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

Обійшлося без скандалів

Нагадаємо, що головну перемогу на цьому ж конкурсі у попередньому році здобула українка із Херсону Ірина Безсмертна. Однак тоді її активно обговорювали в українських та міжнародних ЗМІ через те, що на нагородженні вона тримала за руку росіянку.

“Я дотримувалася інструкцій та правил конкурсу в очікуванні оголошення переможниці. Якби я не виконала вимог та інструкцій конкурсу, мене б просто дискваліфікували, і переможницею стала б росіянка. Ви хочете, щоб я віддала нашу перемогу країні-агресору? Для мене це неприпустимо!” - заявила Безсмертна пізніше.

До слова, цього року росіян не допустили до участі у конкурсі, а посольство США взагалі відмовило їм у візах. Тому обійшлося без казусів та скандалів.

50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!Інна Фільшинська і Ірина Безсмертна (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

Хто така Інна Фільшинська

Інна керує компанією по виробництву пластмасової продукції для косметологічних, фармацевтичних брендів та побутових товарів.

50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!Інна Фільшинська (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

З початку повномасштабного вторгнення жінка не закрила бізнес в Харкові, тим самим залишивши робочі місця для містян.

Вона закінчила Інститут міжнародних відносин та менеджменту. Має двох дітей - 19-річну доньку та 25-річного сина.

50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!

50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!50-річна українка виграла конкурс &quot;Міс Світу&quot;. Від фото красуні не відірвати очей!Інна Фільшинська (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

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