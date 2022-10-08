8 жовтня: чим небезпечний цей день, що не можна робити, у кого день ангела

Святий одержав при народженні ім'я Варфоломій. Сам він народився неподалік Ростова в сім'ї служилого боярина Кирила та його дружини Марії.

Після смерті батьків юнак вирушив до Хотьківсько-Покровського монастиря, проте там він пробув недовго. Прагнучи до усамітнення, разом із братом Варфоломієм заснував пустель на березі річки Кончури серед глухого Радонезького бору. Пізніше Стефан, не витримавши аскетичного життя, поїхав до московського Богоявленського монастиря, де став ігуменом.

У 23 роки Варфоломій прийняв постриг з ім'ям Сергій. Через деякий час до нього почали стікатися ченці, і утворилася обитель, що згодом перетворилася на Трійцю-Сергієву лавру. Сергій, став її ігуменом, прославився своєю смиренністю та працьовитістю.

Народне свято присвячене Сергію Радонезькому, якого вважають настоятелем свійської птиці, особливо курей. Чому так сталося – досі неясно. Можливо тому, що курячий бульйон піднімає на ноги тяжкохворих, а старий і молодий організм добре засвоює куряче м'ясо.

У цей день наші пращури починали консервацію і засолювання капусти.Уся сім'я брала участь у цьому процесі. Раніше вважалося, що до цього дня солити капусту не можна.

Хазяйки пекли в цю дату хлібні коржики на аркуші капусти.

Головні прикмети цієї дати

Якщо хороша погода, то стояти їй цілих 3 тижні.

Прийшов Сергій – рубай капусту.

Якщо вітер із півночі – до холодної зими, з півдня – до теплої, із заходу – до сніжної.

Якщо перший сніг буде сухим, то літо буде хорошим.

Березове листя ще не опало 8 жовтня – холоди настануть ще не скоро.

Що не можна робити у цей день

Як і будь-яке інше церковне свято, 8 жовтня слід бути особливо уважним до вчинків і помислів.

Намагайтеся ні з ким не конфліктувати, не підвищувати голос і не матюкатися.

Також не слід відмовляти у допомозі нужденним та не зловживати алкоголем.

У кого іменини цього дня

День ангела відзначають власники таких імен: Сергій, Роман, Прохор, Павло, Остап, Микола, Максим, Євген, Герман, Опанас, Олександр та Єфросинія.