8 октября: чем опасен этот день, что нельзя делать, у кого день ангела

Святой получил при рождении имя Варфоломей. Сам он родился недалеко от Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии.

После смерти родителей юноша отправился в Хотьковско-Покровский монастырь, однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры среди глухого Радонежского бора. Позже Стефан, не выдержав аскетической жизни, уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом.

В 23 года Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Через некоторое время к нему стали стекаться иноки, и образовалась обитель, впоследствии превратившаяся в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, стал ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием.

Народный праздник посвящен Сергию Радонежскому, которого считают настоятелем домашней птицы, особенно кур. Почему так произошло - до сих пор неясно. Возможно потому, что куриный бульон поднимает на ноги тяжелобольных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо.

В этот день наши предки начинали консервацию и засолку капусты. Вся семья принимала участие в этом процессе. Ранее считалось, что до этого дня солить капусту нельзя.

Хозяйки пекли в эту дату хлебные лепешки на листе капусты.

Главные приметы этой даты

Если хорошая погода, то стоять ей целых 3 недели.

Пришел Сергий – руби капусту.

Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к теплой, с запада – к снежной.

Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.

Березовые листья еще не опали 8 октября – холода наступят еще не скоро.

Что нельзя делать в этот день

Как и в любой другой церковный праздник, 8 октября следует быть особенно внимательным к поступкам и помыслам.

Старайтесь ни с кем не конфликтовать, не повышать голос и не сквернословить.

Также не следует отказывать в помощи нуждающимся и не злоупотреблять алкоголем.

У кого именины в этот день

День ангела отмечают владельцы таких имен: Сергей, Роман, Прохор, Павел, Остап, Николай, Максим, Евгений, Герман, Афанасий, Александр и Ефросинья.