8 октября: чем опасен этот день, что нельзя делать, у кого день ангела

8 октября православная церковь чтит память выдающегося подвижника Сергия Радонежского.
Ниже в материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.
Святой получил при рождении имя Варфоломей. Сам он родился недалеко от Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии.
После смерти родителей юноша отправился в Хотьковско-Покровский монастырь, однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры среди глухого Радонежского бора. Позже Стефан, не выдержав аскетической жизни, уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом.
В 23 года Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Через некоторое время к нему стали стекаться иноки, и образовалась обитель, впоследствии превратившаяся в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, стал ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием.
Народный праздник посвящен Сергию Радонежскому, которого считают настоятелем домашней птицы, особенно кур. Почему так произошло - до сих пор неясно. Возможно потому, что куриный бульон поднимает на ноги тяжелобольных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо.
В этот день наши предки начинали консервацию и засолку капусты. Вся семья принимала участие в этом процессе. Ранее считалось, что до этого дня солить капусту нельзя.
Хозяйки пекли в эту дату хлебные лепешки на листе капусты.
День ангела отмечают владельцы таких имен: Сергей, Роман, Прохор, Павел, Остап, Николай, Максим, Евгений, Герман, Афанасий, Александр и Ефросинья.
Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать.
Также читайте, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.