8 загадкових місць в Україні для любителів містики

В Україні є безліч туристичних локацій, які приваблюють особливу категорію мандрівників - шукачів містики. Звичайно, можна не вірити в історії про привидів і надприродні явища, але от точно варто побачити місця із нашої добірки.
Про 8 локацій, які варто відвідати любителям містики, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: Вікіпедія, Kapitoliy.net, Igotoworld.com, Український тиждень.
Тараканівський форт, який ще називають форт-застава Дубно - оборонна споруда, архітектурна пам'ятка XIX століття. Його збудували на кордоні Австрійської та Російської імперій. За іронією долі, військова споруда не взяла участі у жодній серйозній битві. Сам форт був не дуже сприятливим місцем для зберігання військових запасів, оскільки на цій території підвищена вологість. Тож застава швидко занепала й почала руйнуватись.
Місцеві легенди стверджують, що під час Другої світової війни тут нацисти проводили експерименти над людьми. Зараз споруда стоїть у край занедбаному стані. Сюди приїжджають любителі містики, оскільки місце має дійсно моторошний вигляд. Туристи можуть зайти у напіврозвалені тунелі, але це небезпечно, оскільки можна провалитись. Було зафіксовано один смертельний випадок.
Також у Тараканівському форті знімали один з епізодів програми "Битва екстрасенсів".
Підгорецький замок - пам'ятка архітектури епохи пізнього ренесансу і бароко. Його збудували у 1635-1640 роках для гетьмана Станіслава Конєцпольського. Зараз замок відкритий для туристів.
З Підгорецьким замком пов'язана легенда про привида Білої Пані. Начебто один із власників живцем замурував в стіну свою молоду дружину. Відтоді привид Білої Пані не має спокою, тому періодично з'являється людям.
У 2010 році в Підгорецький замок приїжджала команда проекту "Битва екстрасенсів", які виявили паранормальну активність. Американська група "Мисливці за привидами" також там вивчала паранормальні явища. Тож любителям містики це місце точно сподобається.
Лиса гора - наймістичніше місце у Києві, що розташоване на південний захід від Видубичів на правому березі річки Либідь, між Теличкою, Саперною слобідкою і Багриновою горою.
Давні столичні легенди стверджують, що саме тут на шабаш збирались відьми, а зараз - це улюблене місце зборів неоязичників, толкіністів, представників молодіжних субкультур.
З 1906 року на північній частині гори на шибеницях страчували "державних злочинців". Тіла страчених кат закопував неподалік шибениць. Сьогодні ще можна побачити вириті могили.
Одеські катакомби - мережа штучно створених підземних лабіринтів, яким майже 200 років. Більшість із них - це каменоломні, з яких видобувалося будівельне каміння. Їхня історія розпочалася у 1830-х.
Катакомби мають завдовжки майже 2,5 тис. км. Це один з найбільших підземних лабіринтів на планеті. Попри те, що це місце однозначно моторошне, багато туристів охоче спускаються у підземні лабіринти. Глибина цих каменоломень сягає від 4 до 30-35 м.
У цих катакомбах нерідко губляться туристи. Наприклад, у січні цього року четверо людей там заблукали, але, на щастя їх знайшли. Втім не всім вдається вийти із підземелля.
Ставка Гітлера Вервольф розміщувалася за 8 км на північ від Вінниці. Звідси мало відбуватись керування військовими діями на Східному фронті.
Це був кількаповерховий комплекс. У центральній зоні було Гестапо, телефонна станція, їдальня, басейн, житлові будинки для генералів та вищих офіцерів штабу. Також на території було приміщення для Гітлера і два підземні бункери.
Комплекс мав 80 наземних об'єктів і кілька бункерів. Будували споруди 5 тис. радянських військовополонених, яких потім вбили.
Гітлер тричі відвідував це місце. Дослідники вважають, що це місце нацисти вибирали на основі порад 400 магів, екстрасенсів і астрологів. Дослідники паранормальних явищ стверджують, що Вервольф є надзвичайно небезпечним місцем через свою ауру.
Камінне село розташоване у селі Рудня-Замисловицька на Житомирщині. Це комплекс із велетенських каменів, вчені досі не можуть встановити їхнє походження.
Каміння за формою нагадують будинки і навіть церкву, усі вони наче формують село. Згідно з основною теорією, ці камені могли бути принесені льодовиком.
Місцева легенда розповідає, що колись на цьому місці було справжнє село. Одного разу Господь прийшов до селян і попросив їсти, але вони йому кинули лише черстві окрайці. Бог розлютився і перетворив село на каміння.
У селі Хропотова, що на Хмельниччині, є озеро Вікнина, яке не замерзає навіть у найлютіші морози. Втім купатися у ньому не ризикують навіть місцеві жителі. За переказами, це озеро - вікно в інший світ, звідси і його назва.
Тож любителі містики нерідко відправляються на озеро Вікнина, аби побачити його на власні очі.
Кам'яна Могила - світова пам'ятка давньої культури в смт Мирне, що біля Мелітополя. На камінні збереглося багато петрогліфів, які датують XXIV-XXII тис. до н. е. до X-XIII ст. Камʼяна могила виконувала функції храму за часів кіммерійців, скіфів, сарматів, гунів, готів, печенігів, хазар та половців.
Ця місцевість має особливу енергетику, навколо неї фіксують радіоімпульси частотою 5 Гц. Також тут часто виходить апаратура з ладу.
На жаль, зараз Кам'яна могила перебуває під окупацією росіян.
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