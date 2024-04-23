8 загадочных мест в Украине для любителей мистики

В Украине есть много туристических локаций, привлекающих особую категорию путешественников - искателей мистики. Конечно, можно не верить в истории о привидениях и в сверхъестественные явления, но вот точно стоит увидеть места из нашей подборки.
О 8 локациях, которые следует посетить любителям мистики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: Википедия, Kapitoliy.net, Igotoworld.com, "Український тиждень".
Таракановский форт - оборонительное сооружение, архитектурный памятник XIX века. Его построили на границе Австрийской и Российской империй. По иронии судьбы, военное сооружение не приняло участия ни в одном серьезном сражении. Сам форт был не очень благоприятным местом для хранения военных запасов, поскольку на этой территории повышена влажность. Он быстро пришел в упадок и начал разрушаться.
Местные легенды утверждают, что во время второй мировой войны здесь нацисты проводили эксперименты над людьми. Сейчас постройка стоит в заброшенном состоянии. Сюда приезжают любители мистики, поскольку место выглядит действительно жутко. Туристы могут зайти в полуразвалившиеся туннели, но это опасно, поскольку можно провалиться. Был зафиксирован один смертельный случай.
Также в Таракановском форте снимали один из эпизодов программы "Битва экстрасенсов".
Подгорецкий замок - памятник архитектуры эпохи позднего ренессанса и барокко. Его построили в 1635-1640 годах для гетмана Станислава Конецпольского. В настоящее время замок открыт для туристов.
С Подгорецким замком связана легенда о привидении Белой Дамы. Вроде бы как один из владельцев заживо замуровал в стену свою молодую жену. С тех пор призрак Белой Дамы не имеет покоя, поэтому периодически является людям.
В 2010 году в Подгорецкий замок приезжала команда проекта "Битва экстрасенсов", они зафиксировали паранормальную активность. Американская группа "Охотники за привидениями" также изучала паранормальные явления. Так что любителям мистики это место точно понравится.
Лысая гора - самое мистическое место в Киеве, расположенное юго-западнее Выдубичей на правом берегу реки Лыбидь, между Теличкой, Саперной слободкой и Багриновой горой.
Столичные легенды утверждают, что именно здесь на шабаш собирались ведьмы, а сейчас это любимое место собрания неоязычников, толкинистов, представителей молодежных субкультур.
С 1906 года на северной части горы на виселицах казнили "государственных преступников". Тела казненных палач закапывал неподалеку от виселиц. Сегодня еще можно увидеть вырытые могилы.
Одесские катакомбы - сеть искусственно созданных подземных лабиринтов, которым почти 200 лет. Большинство из них - это каменоломные, из которых извлекались строительные камни. Их история началась в 1830-х.
Катакомбы имеют протяженность почти 2,5 тыс. км. Это один из самых больших подземных лабиринтов на планете. Несмотря на то, что это место однозначно жуткое, многие туристы охотно спускаются в подземные лабиринты. Глубина этих каменоломен достигает от 4 до 30-35 м.
В этих катакомбах часто теряются туристы. Например, в январе этого года четыре человека там заблудились, но, к счастью, их нашли. Впрочем, не всем удается выйти из подземелья.
Ставка Гитлера Вервольф размещалась в 8 км от Винницы. Отсюда должно было проходить управление военными действиями на Восточном фронте.
Это был несколькоэтажный комплекс. В центральной зоне находились Гестапо, телефонная станция, столовая, бассейн, жилые дома для генералов и высших офицеров штаба. Также на территории было помещение для Гитлера и два подземных бункера.
Комплекс имел 80 наземных объектов и несколько бункеров. Строили Вервольф 5 тыс. советских военнопленных, которых потом убили.
Гитлер трижды посещал это место. Исследователи считают, что это место нацисты выбирали на основе советов 400 магов, экстрасенсов и астрологов. Исследователи паранормальных явлений утверждают, что Вервольф является чрезвычайно опасным местом из-за своей ауры.
Каминное село расположено в селе Рудня-Замысловская. Это комплекс из гигантских камней, ученые до сих пор не могут установить их происхождение.
Камни по форме напоминают дома и церковь, все они как бы формируют село. Согласно основной теории эти камни могли быть принесены ледником.
Местная легенда рассказывает, что когда-то на этом месте была настоящая деревня. Однажды Господь пришел к крестьянам и попросил есть, но они ему бросили только черствые горбушки. Бог разозлился и превратил деревню в камни.
В селе Хропотова есть озеро Викнина, которое не замерзает даже в самые сильные морозы. Купаться в нем не рискуют даже местные жители. По преданию, это озеро - окно в другой мир, отсюда и его название.
Так что любители мистики нередко отправляются на озеро Викнина, чтобы увидеть его своими глазами.
Каменная Могила - мировая памятка древней культуры в пгт Мирное, что возле Мелитополя. На камнях сохранилось много петроглифов, датирующих XXIV-XXII тыс. до н. е. до X-XIII вв.. Каменная могила выполняла функции храма во времена киммерийцев, скифов, сарматов, гуннов, готов, печенегов, хазар и половцев.
Эта местность имеет необыкновенную энергетику, вокруг нее фиксируют радиоимпульсы частотой 5 Гц. Также здесь часто выходит аппаратура из строя.
К сожалению, сейчас Каменная могила находится под оккупацией россиян.
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