8 загадочных мест в Украине для любителей мистики

Таракановский форт в Ровенской области

Таракановский форт - оборонительное сооружение, архитектурный памятник XIX века. Его построили на границе Австрийской и Российской империй. По иронии судьбы, военное сооружение не приняло участия ни в одном серьезном сражении. Сам форт был не очень благоприятным местом для хранения военных запасов, поскольку на этой территории повышена влажность. Он быстро пришел в упадок и начал разрушаться.

Местные легенды утверждают, что во время второй мировой войны здесь нацисты проводили эксперименты над людьми. Сейчас постройка стоит в заброшенном состоянии. Сюда приезжают любители мистики, поскольку место выглядит действительно жутко. Туристы могут зайти в полуразвалившиеся туннели, но это опасно, поскольку можно провалиться. Был зафиксирован один смертельный случай.

Также в Таракановском форте снимали один из эпизодов программы "Битва экстрасенсов".

Руины форта (фото: Википедия)

Подгорецкий замок во Львовской области

Подгорецкий замок - памятник архитектуры эпохи позднего ренессанса и барокко. Его построили в 1635-1640 годах для гетмана Станислава Конецпольского. В настоящее время замок открыт для туристов.

С Подгорецким замком связана легенда о привидении Белой Дамы. Вроде бы как один из владельцев заживо замуровал в стену свою молодую жену. С тех пор призрак Белой Дамы не имеет покоя, поэтому периодически является людям.

В 2010 году в Подгорецкий замок приезжала команда проекта "Битва экстрасенсов", они зафиксировали паранормальную активность. Американская группа "Охотники за привидениями" также изучала паранормальные явления. Так что любителям мистики это место точно понравится.

Легенда гласит, что в Подгорецком замке живет привидение Белой Дамы (фото: Википедия)

Лысая гора в Киеве

Лысая гора - самое мистическое место в Киеве, расположенное юго-западнее Выдубичей на правом берегу реки Лыбидь, между Теличкой, Саперной слободкой и Багриновой горой.

Столичные легенды утверждают, что именно здесь на шабаш собирались ведьмы, а сейчас это любимое место собрания неоязычников, толкинистов, представителей молодежных субкультур.

С 1906 года на северной части горы на виселицах казнили "государственных преступников". Тела казненных палач закапывал неподалеку от виселиц. Сегодня еще можно увидеть вырытые могилы.

Лысая гора в Киеве (фото: Википедия)

Одесские катакомбы

Одесские катакомбы - сеть искусственно созданных подземных лабиринтов, которым почти 200 лет. Большинство из них - это каменоломные, из которых извлекались строительные камни. Их история началась в 1830-х.

Катакомбы имеют протяженность почти 2,5 тыс. км. Это один из самых больших подземных лабиринтов на планете. Несмотря на то, что это место однозначно жуткое, многие туристы охотно спускаются в подземные лабиринты. Глубина этих каменоломен достигает от 4 до 30-35 м.

В этих катакомбах часто теряются туристы. Например, в январе этого года четыре человека там заблудились, но, к счастью, их нашли. Впрочем, не всем удается выйти из подземелья.

Так выглядят одесские катакомбы (фото: Википедия)

Ставка Гитлера Вервольф в Винницкой области

Ставка Гитлера Вервольф размещалась в 8 км от Винницы. Отсюда должно было проходить управление военными действиями на Восточном фронте.

Это был несколькоэтажный комплекс. В центральной зоне находились Гестапо, телефонная станция, столовая, бассейн, жилые дома для генералов и высших офицеров штаба. Также на территории было помещение для Гитлера и два подземных бункера.

Комплекс имел 80 наземных объектов и несколько бункеров. Строили Вервольф 5 тыс. советских военнопленных, которых потом убили.

Гитлер трижды посещал это место. Исследователи считают, что это место нацисты выбирали на основе советов 400 магов, экстрасенсов и астрологов. Исследователи паранормальных явлений утверждают, что Вервольф является чрезвычайно опасным местом из-за своей ауры.

Ставка Гитлера Вервольф (фото: Википедия)

Каминное село в Житомирской области

Каминное село расположено в селе Рудня-Замысловская. Это комплекс из гигантских камней, ученые до сих пор не могут установить их происхождение.

Камни по форме напоминают дома и церковь, все они как бы формируют село. Согласно основной теории эти камни могли быть принесены ледником.

Местная легенда рассказывает, что когда-то на этом месте была настоящая деревня. Однажды Господь пришел к крестьянам и попросил есть, но они ему бросили только черствые горбушки. Бог разозлился и превратил деревню в камни.

Каминное село (фото: Википедия)

Озеро привидений в Хмельницкой области

В селе Хропотова есть озеро Викнина, которое не замерзает даже в самые сильные морозы. Купаться в нем не рискуют даже местные жители. По преданию, это озеро - окно в другой мир, отсюда и его название.

Так что любители мистики нередко отправляются на озеро Викнина, чтобы увидеть его своими глазами.

Озеро Викнина (фото: hotels24.ua)

Каменная могила под Запорожьем

Каменная Могила - мировая памятка древней культуры в пгт Мирное, что возле Мелитополя. На камнях сохранилось много петроглифов, датирующих XXIV-XXII тыс. до н. е. до X-XIII вв.. Каменная могила выполняла функции храма во времена киммерийцев, скифов, сарматов, гуннов, готов, печенегов, хазар и половцев.

Эта местность имеет необыкновенную энергетику, вокруг нее фиксируют радиоимпульсы частотой 5 Гц. Также здесь часто выходит аппаратура из строя.

К сожалению, сейчас Каменная могила находится под оккупацией россиян.

Каменная могила (фото: Википедия)