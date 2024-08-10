8 відеоігор, які були створені за мотивами книг

Assassin's Creed

Assassin's Creed - популярна відеоігрова франшиза, натхненна романом Володимира Бартола "Аламут" 1938 року. Продюсер першої гри Джейд Реймонд черпала натхнення у сюжеті роману, дія якого відбувається у природній перській фортеці Аламут. Фортеця знаходилася приблизно за сто кілометрів від сучасного Тегерана.

Assassin's Creed (фото: Stealth Gaming)

BioShock

Письменниця Айн Ренд дуже надихнула творців BioShock. Раптур, місто, засноване на принципі чистого егоїзму, втілює саму суть об'єктивістської філософії Ренд.

Його мешканці прагнуть досягти свого найвищого потенціалу, не скуті обмеженнями колективного мислення. Місто Раптур було засноване на чистому егоїзмі, що відповідає об'єктивістській філософії Ренд.

У знаменитій відеогрі BioShock розробники розумно назвали деяких персонажів на честь знаменитої письменниці Айн Ренд та її творів. Наприклад, Ендрю Райан - це посилання до самої Айн Ренд, а Френк Фонтейн і Атлас названі на честь романів Ренд "Джерело" та "Атлант розправив плечі" відповідно.

У грі також є плакати з питанням "Хто такий Атлас?", що є тонким відсиланням до повторюваній фразі "Хто такий Джон Гелт?" з "Атлант розправив плечі".

Це дивовижний приклад того, як популярна культура може черпати натхнення з літературної класики, додаючи додатковий шар глибини у розповідь гри.

Проте BioShock досліджує філософію Айн Ренд і критикує те, наскільки абсурдно погано все може обернутися, коли об'єктивізм застосовується у великих (хоч і фантастичних) масштабах.

BioShock (фото: Stealth Gaming)

Cyberpunk 2077

Роман Вільяма Гібсона "Нейромант" часто вважається одним із основних творів у жанрі кіберпанк. Опублікований у 1984 році, він досліджує майбутнє, де людство занурене у глобальну мережу комп'ютерів, штучного інтелекту та кібернетичних покращень.

"Нейромант" відомий своїм похмурим зображенням антиутопічного суспільства, де мегакорпорації мають величезну владу, а люди переміщаються світом, де межі між віртуальною і фізичною реальністю розмиті.

Він популяризував такі поняття, як кіберпростір, хакери та кібернетичні покращення, які відтоді стали основними елементами жанру кіберпанк.

CD Projekt Red випустила довгоочікувані відеоігри, натхненні книгами "Cyberpunk 2077". Хоча гра не є прямою адаптацією "Нейроманта", вона сильно спирається на роман Гібсона та ширший жанр кіберпанк.

У "Cyberpunk 2077" гравці потрапляють у брудний світ Найт-Сіті, антиутопічного мегаполісу, де вони беруть на себе роль лютого та безстрашного Ві, найманця, якому доводиться орієнтуватися у світі жорстокої корпоративної політики, високотехнологічних кібернетичних покращень та передових технологій.

Гра включає безліч тем і елементів, що нагадують "Нейроманта", включаючи розгалужений міський пейзаж, морально неоднозначного головного героя і оповідання, що досліджує наслідки технологічного прогресу для суспільства.

Крім того, як роман, так і гра заглиблюються в теми ідентичності, свідомості та природи реальності у цифрову епоху.

Cyberpunk 2077 (фото: Stealth Gaming)

Discworld Noir

Багато хто знає про спадщину сера Террі Пратчетта та його фантастичні романи про Плоский світ, дія яких в основному відбувається в Анк-Морпорці. Ці романи використовують фантастичні стежки для сатири реальних проблем та подій, а їхнє почуття гумору зробило кожну книгу миттєвою класикою.

Сюжет цих книг перенесено до Discworld Noir, пригодницької гри, розробленої Perfect Games у 1999 році. Гра незвичайна тим, що не слідує сюжету будь-якої книги. Натомість вона запозичує персонажів та оточення, щоб створити нову історію.

Таким чином, гра грає як нова частина серії про Плоский світ, слідуючи за Льютоном, єдиним приватним детективом в Анк-Морпорку. Ви використовуєте ігровий процес у стилі розслідування, щоб спробувати розкрити справу про вбивство.

Оскільки Льютон стає перевертнем під час гри, ви отримуєте унікальну механіку запаху, щоб допомогти вам розкрити справу.

Discworld Noir (фото: Stealth Gaming)

Metro 2033

Хорор-шутер Metro 2033 має своє коріння в однойменному романі автора Дмитра Глуховського 2005 року. Як і в грі, сюжет історії розгортається в метрополітені в постапокаліптичній Москві, спустошеній ядерним голокостом. Артем є безперечним головним героєм як роману, так і гри.

Книга "Метро 2033" була опублікована в США в 2010 році, того ж року, коли була запущена гра.

Metro 2033 (фото: Stealth Gaming)

The Witcher 3: Wild Hunt

Сага Анджея Сапковського "Відьмак" є циклом фентезі-романів, дія яких розгортається у світі, наповненому магією, монстрами та політичними інтригами.

Серія популярних романів розповідає про пригоди Геральта з Рівії, відьмака - професійного мисливця на монстрів, наділеного надприродними здібностями завдяки суворому навчанню та мутації.

Протягом романів Геральт подорожує морально неоднозначним світом, стикається з різними міфічними істотами, бере участь у складних політичних іграх і бореться зі своєю ідентичністю та призначенням.

Відеоігрова адаптація CD Projekt Red, "Відьмак 3: Дике Полювання" багато в чому спирається на вихідний матеріал Сапковського, одночасно розширюючи створений ним світ і персонажів.

Гра розгортається у величезному відкритому світі і слідує за Геральтом у його пошуках прийомної доньки Цирі, яку переслідує примарне Дике Полювання.

Хоча сюжет гри не є прямою адаптацією будь-якого роману із серії Сапковського, він сплітає елементи з кількох книг, створюючи оригінальну розповідь, яка відображає суть вихідного матеріалу.

Гравці зустрічають персонажів, істот та локації з романів, а сюжетні лінії гри досліджують теми моралі, долі та наслідків своїх дій - усе це є центральним для творчості Сапковського.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: Stealth Gaming)

STALKER: Shadow Of Chernobyl

Роман-антиутопія братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі" 1972 року, що надихнув серію ігор STALKER, виявився надзвичайно стійким до прямої екранізації.

Фільм Тарковського "Сталкер" - це глибока філософська картина, що досліджує людський ідеалізм та прагнення на основі ширших ідей. Однак він не дуже спирається на наукову фантастику.

Навпаки, три гри серії STALKER - це відкриті шутери від першої особи, які більше фокусуються на розширенні науково-фантастичних тем після катастрофи, але при цьому розумно інтегрують їх у реальний світ.

STALKER: Shadow Of Chernobyl (фото: Stealth Gaming)

World War Z: Aftermath

Всесвіт "World War Z" - це справжня кроляча нора. Книга, гра та фільм пов'язані між собою. Але джерелом цього став основний роман Макса Брукса " Світова війна Z: Усна історія війни із зомбі ".

Гра у жанрі кооперативного шутера пропонує кілька різних типів зомбі для знищення у міру роботи над поверненням постраждалого Ватикану до Риму.

Звичайно, у книзі та фільмі цих локацій немає, але Aftermath показує нам, наскільки масштабним був зомбі-апокаліпсис.

World War Z: Aftermath (фото: Stealth Gaming)