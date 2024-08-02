Від села до мегаполісу. 10 найкращих ігор для створення міст на ПК

Найкращі містобудівні ігри дають вам максимальний досвід у міському плануванні. Від середньовічних мегаполісів до затишних сімейних спільнот - кожен знайде щось для себе у пісочному світі будівельних симуляторів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт GamesRadar , присвячений відеоіграм і всьому, що пов'язано з ігровою індустрією, розповідає про 10 найкращих ігор для ПК, які пропонують унікальні можливості у будівництві та управлінні містом.

Cities: Skylines

Розробник: Colossal Order

Платформи: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC

Cities: Skylines чекає на вас, щоб побудувати найкраще місто. У ролі нового градоначальника ви створюєте місто з нуля, керуючи всіма аспектами його реалістичної економіки, від дорожніх робіт до охорони здоров'я.

Така ж цікава, як і складна, Skylines має таку глибину і деталізацію, що освоїти все це - справжнє випробування, але, коли впораєтеся, відчуєте себе справжнім експертом в управлінні.

Немає нічого кращого, ніж перетворити порожні зелені поля на квітучий мегаполіс, де кожен віртуальний мешканець мріє оселитися. Зіткнувшись зі стихійними лихами, забрудненням, дорожньо-транспортними пригодами і всім, що тільки можна уявити, ви будете перевірені на міцність різними способами.

Ряд DLC також пропонує вам підняти свої міські пригоди на нові висоти, вводячи нові транспортні системи, альтернативні дизайни та зовнішній вигляд, нові погодні умови та багато іншого.

Cities: Skylines (фото: GamesRadar)

Tropico 6

Розробник: Limbic Entertainment

Платформи: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch

Завжди мріяли побудувати та правити своїм власним райським островом? Сфокусувавшись на політичному боці справ, Tropico 6 представляє нове дерево досліджень, яке покращує ваші політичні стратегії, щоб ви могли стати найкращим диктатором, якого колись бачив тропічний світ.

Будівництво транспортних систем та мостів для з'єднання ваших островів є необхідністю, якщо ви хочете побудувати свою зростаючу імперію. Не забудьте, що ви можете налаштувати свій власний палац - адже це один з бонусів цієї роботи.

Tropico 6 (фото: GamesRadar)

Anno 1800

Розробник: Blue Byte

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

Настав світанок нової епохи, і вам доведеться побудувати місто, яке процвітатиме або падатиме в міру розвитку технологій. Anno 1800 переносить вас на початок промислової революції на рубежі XIX століття і вимагає створити та підтримувати місто, засноване на інноваціях ваших досліджень та технологічного прогресу.

Будуйте торгові шляхи та вирушайте в експедиції для подальших досліджень та пошуку корисних ресурсів, щоб ваш новостворений мегаполіс процвітав.

У міру зростання вашого міста вам доведеться вирішувати все більше проблем, таких як суперники, громадянські заворушення та політичні війни і не тільки. Будете ви дипломатом чи тираном, ви можете експериментувати з різними стилями гри у пошуках слави та багатства у індустріальну епоху.

Anno 1800 (фото: GamesRadar)

The Wandering Village

Розробник: Stray Fawn

Платформи: PC, Xbox Series X, Xbox One

Ще один проект раннього доступу, який з 2022 року знаходиться у центрі уваги більшості шанувальників містобудування. The Wandering Village привносить свій погляд на жанр, пропонуючи вам створити своє місто на спині величезного шестиногого звіра на ім'я Онбу.

Однак перш, ніж ви занадто захопитеся тваринним елементом, варто пам'ятати, що це насамперед розслаблююча управлінська гра.

У міру того, як Онбу йде вперед, вам доведеться годувати його, спрямовувати та розуміти, коли йому потрібен відпочинок, весь цей час будуючи свою власну імперію на його спині. Саме будівництво міста не винаходить велосипед, але саме поєднання будівництва та Онбу робить цю гру по-справжньому блискучою.

The Wandering Village (фото: GamesRadar)

Frostpunk

Розробник: 11 bit Studios

Платформи: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC

Ви правитель останнього міста на Землі в постапокаліптичному світі, зануреному у вічну зиму.

Frostpunk змішує жанри, вводячи елемент виживання, який виведе ваші управлінські навички на межу. З загрозою зникнення, кожне ваше рішення може означати життя або смерть для мешканців вашого міста. Снігові пейзажі створюють багато проблем, але обігрів стане вашим головним пріоритетом.

Підтримка та керування температурою життєво важлива, але це лише одне з небагатьох речей, якими ви повинні керувати, щоб зберегти життя всім.

В основі невблаганного містобудівного симулятора від 11 bit studios лежить кампанія, наповнена вибором. Ви можете вирішити, як керувати своїм народом, обираючи різні шляхи, встановлюючи закони та керуючи повсякденним життям людей. Все залежить від вас. Frostpunk - обов'язкова гра, особливо в очікуванні виходу Frostpunk 2.

Frostpunk (фото: GamesRadar)

Farthest Frontier

Розробник: Crate Entertainment

Платформи: PC

Farthest Frontier чудово передає відчуття першопрохідника, незважаючи на те, що зараз знаходиться в ранньому доступі. Це середньовічний містобудівний симулятор, який може здивувати вас.

Він дійсно прив'язаний до історії, що дуже цікаво, і робить все, що ви робите з відтінком справжності. Наприклад, їжа псується, тому вам потрібно вирішити, що вирощувати і, що важливіше, коли.

Його сільськогосподарські системи також дуже детальні, тому приготуйтеся швидко почати думати, як середньовічна людина. Це складно, але загальний ефект дуже крутий, особливо коли це починає впливати на зовнішній вигляд вашого поселення.

Farthest Frontier (фото: GamesRadar)

Aven Colony

Розробник: Mothership Entertainment

Платформи: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC

Aven Colony - містобудівний симулятор у космосі, де ви намагаєтеся колонізувати чужу планету з метою успішного заселення та розширення. Але, звісно, не планети схожі на Землю.

Чужа планета, де ви опинилися, не має багато кисню, а дикі електричні бурі заповнюють небо, тоді як токсичний газ вивергається з вентиляційних отворів на поверхні планети.

Світ усіяний різними біомами, які можна досліджувати та заселяти, і деякі з них більш придатні для життя, ніж інші. Ви починаєте як губернатор колонії, і в міру управління благополуччям та розвитком вашого поселення ви можете зрештою піднятися кар'єрними сходами.

Додайте до цього безліч секретів для розкриття та багато місця для вивчення дивного нового світу, і ви отримаєте багато можливостей. Тепер легко зрозуміти, чому Aven Colony вважається однією з найкращих космічних ігор усіх часів.

Aven Colony (фото: GamesRadar)

Timberborn

Розробник: Mechanistry

Платформи: PC

А що якби у містобудівному симуляторі ви грали за бобрів? Якщо це звучить чудово, вам потрібно спробувати Timberborn. Люди давно зникли, і тепер настав час бобрів проявити себе та створити найкраще життя для себе.

З постійними посухами в долині збереження води стає постійною проблемою, тому вам потрібно планувати заздалегідь, щоб забезпечити населення всім необхідним у період нестачі.

Вам належить займатися сільським господарством, будувати вертикальні міста та розвивати технології.

Все це тематично чарівно, і є навіть дві різні фракції для гри - природолюбні Folktails або працьовиті Iron Teeth. Кожна з них має свій унікальний стиль, будівлі і навіть ігрові особливості, так що тут є чим насолодитися, навіть якщо гра все ще знаходиться в ранньому доступі.

Timberborn (фото: GamesRadar)

Surviving Mars

Розробник: Haemimont Games

Платформи: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Mac

Марс завжди був улюбленим місцем для уяви про майбутній будинок людства, якщо, не дай Боже, Земля зустріне свій передчасний кінець. Але ворожий світ не дуже гостинний для людей. Без кисню, за низьких температур і безплідних ландшафтів влаштуватися там і назвати це будинком - особливий виклик. Саме це вам доведеться спробувати зробити в Surviving Mars.

Оселившись на курній червоній планеті, ви працюєте над створенням стійкої колонії і намагаєтеся забезпечити її виживання.

Досліджуючи невідомі території чужої планети та інвестуючи у дослідження, ви можете підвищити свої шанси на виживання. Кожен колоніст також має унікальну особистість зі своїми сильними та слабкими сторонами, що може як збільшити, так і зменшити ваші проблеми.

Ретрофутуристичні куполи, які ви будуєте, роблять Марс стильнішим, ніж будь-коли раніше, і з ретельним плануванням ви можете створити процвітаючу колонію, яка продовжуватиме поширюватися інопланетним світом.

Surviving Mars (фото: GamesRadar)

Dorfromantik

Розробник: Toukana Interactive

Платформи: PC, Nintendo Switch

Dorfromantik - це частина містобудівного симулятора та головоломки. Це одна з розслаблюючих ігор, де вам дають набір шестикутних плиток, кожна з яких містить елементи цивілізації.

Будинки, ліси, поля, водойми та залізничні колії - це ваші основні елементи спочатку, але пізніше ви відкриєте оленів, руїни та інші додаткові плитки, щоб додати візуальний інтерес вашим творінням.

Вся суть полягає в тому, як ви будуєте, з завданнями, що з'являються, які просять вас поєднати певну кількість будь-якого елемента разом, наприклад, 300+ дерев в одному лісі або рівно 25 полів, так що є прекрасне поєднання головоломки і чистої естетики.

Dorfromantik (фото: GamesRadar)