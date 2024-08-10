8 видеоигр, которые были созданы по мотивам книг

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed - популярная видеоигровая франшиза, вдохновленная романом Владимира Бартола "Аламут" 1938 года. Продюсер первой игры Джейд Реймонд черпала вдохновение в сюжете романа, действие которого происходит в естественной персидской крепости Аламут. Крепость находилась примерно в ста километрах от современного Тегерана.

Assassin’s Creed (фото: Stealth Gaming)

BioShock

Писательница Айн Рэнд сильно вдохновила создателей BioShock. Раптур, город, основанный на принципе чистого эгоизма, воплощает саму суть объективистской философии Рэнд.

Его жители стремятся достичь своего наивысшего потенциала, не скованные ограничениями коллективного мышления. Город Раптур был основан на чистом эгоизме, что соответствует объективистской философии Рэнд.

В знаменитой видеоигре BioShock разработчики умно назвали некоторых персонажей в честь знаменитой писательницы Айн Рэнд и ее произведений. Например, Эндрю Райан - это отсылка к самой Айн Рэнд, а Фрэнк Фонтейн и Атлас названы в честь романов Рэнд "Источник" и "Атлант расправил плечи" соответственно.

В игре также есть плакаты с вопросом "Кто такой Атлас?", что является тонкой отсылкой к повторяющейся фразе "Кто такой Джон Гэлт?" из "Атлант расправил плечи".

Это удивительный пример того, как популярная культура может черпать вдохновение из литературной классики, добавляя дополнительный слой глубины в повествование игры.

Тем не менее, BioShock исследует философию Айн Рэнд и критикует то, насколько абсурдно плохо все может обернуться, когда объективизм применяется в больших (хотя и фантастических) масштабах.

BioShock (фото: Stealth Gaming)

Cyberpunk 2077

Роман Уильяма Гибсона "Нейромант" часто считается одним из основополагающих произведений в жанре киберпанк. Опубликованный в 1984 году, он исследует будущее, где человечество погружено в глобальную сеть компьютеров, искусственного интеллекта и кибернетических улучшений.

"Нейромант" известен своим мрачным изображением антиутопического общества, где мегакорпорации обладают огромной властью, а люди перемещаются по миру, где границы между виртуальной и физической реальностью размыты.

Он популяризировал такие понятия, как киберпространство, хакеры и кибернетические улучшения, которые с тех пор стали основными элементами жанра киберпанк.

CD Projekt Red выпустила долгожданные видеоигры, вдохновленные книгами, "Cyberpunk 2077". Хотя игра не является прямой адаптацией "Нейроманта", она сильно опирается на роман Гибсона и более широкий жанр киберпанк.

В "Cyberpunk 2077" игроки попадают в грязный мир Найт-Сити, антиутопического мегаполиса, где они принимают на себя роль свирепого и бесстрашного Ви, наемника, которому приходится ориентироваться в мире жестокой корпоративной политики, высокотехнологичных кибернетических улучшений и передовых технологий.

Игра включает в себя множество тем и элементов, напоминающих "Нейроманта", включая разветвленный городской пейзаж, морально неоднозначного главного героя и повествование, исследующее последствия технологического прогресса для общества.

Кроме того, как роман, так и игра углубляются в темы идентичности, сознания и природы реальности в цифровую эпоху.

Cyberpunk 2077 (фото: Stealth Gaming)

Discworld Noir

Многие знают о наследии сэра Терри Пратчетта и его фантастических романах о Плоском мире, действие которых в основном происходит в Анк-Морпорке. Эти романы используют фантастические тропы для сатиры реальных проблем и событий, а их чувство юмора сделало каждую книгу мгновенной классикой.

Сюжет этих книг перенесен в Discworld Noir, приключенческую игру, разработанную Perfect Games в 1999 году. Игра необычна тем, что не следует сюжету какой-либо книги. Вместо этого она заимствует персонажей и окружение, чтобы создать новую историю.

Таким образом, игра играет как новая часть серии о Плоском мире, следуя за Льютоном, единственным частным детективом в Анк-Морпорке. Вы используете игровой процесс в стиле расследования, чтобы попытаться раскрыть дело об убийстве.

Поскольку Льютон становится оборотнем во время игры, вы получаете уникальную механику запаха, чтобы помочь вам раскрыть дело.

Discworld Noir (фото: Stealth Gaming)

Metro 2033

Хоррор-шутер Metro 2033 имеет свои корни в одноименном романе автора Дмитрия Глуховского 2005 года. Как и в игре, сюжет истории разворачивается в метрополитене в постапокалиптической Москве, опустошенной ядерным холокостом. Артем является бесспорным главным героем как романа, так и игры.

Книга "Метро 2033" была опубликована в США в 2010 году, в тот же год, когда была запущена игра.

Metro 2033 (фото: Stealth Gaming)

The Witcher 3: Wild Hunt

Сага Анджея Сапковского "Ведьмак" представляет собой цикл фэнтези-романов, действие которых разворачивается в мире, наполненном магией, монстрами и политическими интригами.

Серия популярных романов рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, ведьмака - профессионального охотника на монстров, наделенного сверхъестественными способностями благодаря суровому обучению и мутации.

На протяжении романов Геральт путешествует по морально неоднозначному миру, сталкивается с различными мифическими существами, участвует в сложных политических играх и борется со своей идентичностью и предназначением.

Видеоигровая адаптация CD Projekt Red, "Ведьмак 3: Дикая Охота", во многом опирается на исходный материал Сапковского, одновременно расширяя созданный им мир и персонажей.

Игра разворачивается в огромном открытом мире и следует за Геральтом в его поисках приемной дочери Цири, которую преследует призрачная Дикая Охота.

Хотя сюжет игры не является прямой адаптацией какого-либо романа из серии Сапковского, он сплетает элементы из нескольких книг, создавая оригинальное повествование, которое отражает суть исходного материала.

Игроки встречают персонажей, существ и локации из романов, а сюжетные линии игры исследуют темы морали, судьбы и последствий своих действий - все это является центральным для творчества Сапковского.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: Stealth Gaming)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl

Роман-антиутопия братьев Стругацких "Пикник на обочине" 1972 года, вдохновивший серию игр S.T.A.L.K.E.R., оказался необычайно устойчивым к прямой экранизации.

Фильм Тарковского "Сталкер" - это глубокая философская картина, исследующая человеческий идеализм и стремления на основе более широких идей. Однако он не сильно опирается на научную фантастику.

Напротив, три игры серии S.T.A.L.K.E.R. - это открытые шутеры от первого лица, больше фокусирующиеся на расширении научно-фантастических тем после катастрофы, но при этом умно интегрирующие их в реальный мир.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl (фото: Stealth Gaming)

World War Z: Aftermath

Вселенная "World War Z" - это настоящая кроличья нора. Книга, игра и фильм связаны между собой. Но источником всего этого стал основополагающий роман Макса Брукса "Мировая война Z: Устная история войны с зомби".

Игра в жанре кооперативного шутера предлагает несколько разных типов зомби для уничтожения по мере работы над возвращением пострадавшего Ватикана в Рим.

Конечно, в книге и фильме этих локаций нет, но Aftermath показывает нам, насколько масштабным был зомби-апокалипсис.

World War Z: Aftermath (фото: Stealth Gaming)