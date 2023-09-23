8 вакансій з шаленими зарплатами у Польщі для українців, які не знають мову

Монтер сонячних панелей

Електромонтеру неподалік Щецина готові платити до 15 000 злотих (близько 128 295 грн) на місяць.

До обов'язків працівника входитиме монтаж 40 МВт сонячних панелей.

Йому обіцяють безкоштовне житло, надання робочого одягу й трансфер до робочого місця.

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Плиточник

Робітникові, що кластиме плитку, компанія у Лодзі готова платити до 12 500 злотих (близько 106 912 грн) на місяць.

Знання мови тут необов'язкове.

Водночас потенційному працівникові обіцяють безкоштовне житло, одяг, трансфер до роботи, а також допомогу з оформленням усіх необхідних документів.

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Робітник на виробництві

За виготовлення бетонних фундаментів робітникові у містечку Лишковіце готові платити до 10 000 злотих (близько 85 530 грн) на місяць.

Йому обіцяють безкоштовне житло, робочий одяг, харчування й трансфер до робочого місця.

Водночас знання польської та досвід роботи - необов'язкові.

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Помічник лакувальника

Помічникові лакувальника на виробництві неподалік Кракова готові платити до 9 000 злотих (близько 76 977 грн) на місяць.

Знання мови та досвід роботи для нього - не обов'язкові.

При цьому компанія обіцяє безкоштовне офіційне працевлаштування, житло та обіди, медичний огляд і допомогу в оформленні карти побиту.

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Робітник на виробництві

На виробництві сейфів і шаф неподалік Познані робітникові готові платити до 9 000 злотих (близько 76 977 грн) на місяць.

До його обов'язків входитиме монтаж шаф з різних елементів, їх складання, скручування, підготовка виробів до фарбування, завантажування в машину, фарбування тощо.

Обіцяють на цій посаді безкоштовне проживання (по 2 особи поряд із роботою), безкоштовний медичний огляд, обіди, робочий одяг і взуття, допомогу в оформленні карти побиту.

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Водій-міжнародник

Водію категорії В на міжнародних перевезеннях готові платити до 8 680 злотих (близько 74 240 грн) на місяць "чистими".

Він повинен мати досвід водіння розвізного транспорту й навички кріплення вантажу. Знання мови - необов'язкове.

При цьому обіцяють водієві роботу на нових і доглянутих автомобілях, щоденні виплати й трудовий договір на щонайменше місяць.

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Робочий на виробництво

На підприємстві з виробництва вікон неподалік Познані робітнику готові платити до 8 000 злотих (близько 68 424 грн) на місяць.

До обов'язків працівника входитимуть: комплектація замовлення, пакування товару й допомога під час інвентаризації.

Роботодавець не вимагає знання мови та ще й надає безкоштовне житло (2 особи у кімнаті), смачні обіди та допомогу в оформленні карти побиту.

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Пакувальник на склад

Пакувальнику на складі Victoria's Secret у Варшаві готові платити до 62 100 грн на місяць "чистими".

До обов'язків працівника входитимуть: контроль якості одягу, його сортування, пакування речей у коробки та наклеювання на них наліпок.

Ця вакансія не тільки не потребує знання мови, але й пропонує безкоштовне житло, обіди та оплачувані лікарняні.

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