8 вакансий с огромными зарплатами в Польше для украинцев, не знающих язык

Монтер солнечных панелей

Электромонтеру недалеко от Щецина готовы платить до 15 000 злотых (около 128 295 грн) в месяц.

В обязанности работника будет входить монтаж 40 МВт солнечных панелей.

Ему обещают бесплатное жилье, предоставление рабочей одежды и трансфер к месту работы.

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Плиточник

Работнику, который будет класть плитку, компания в Лодзе готова платить до 12 500 злотых (около 106 912 грн) в месяц.

Знание языка здесь необязательно.

В то же время, потенциальному работнику обещают бесплатное жилье, одежду, трансфер к работе, а также помощь с оформлением всех необходимых документов.

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Рабочий на производстве

За изготовление бетонных фундаментов рабочему в городке Лышковице готовы платить до 10 000 злотых (около 85 530 грн) в месяц.

Ему обещают бесплатное жилье, рабочую одежду, питание и трансфер к месту работы.

В то же время знание польского и опыт работы - необязательны.

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Помощник лакировщика

Помощнику лакировщика на производстве недалеко от Кракова готовы платить до 9 000 злотых (около 76 977 грн) в месяц.

Знание языка и опыт работы для него - не обязательны.

При этом компания обещает бесплатное официальное трудоустройство, жилье и обеды, медицинский осмотр и помощь в оформлении карты побыту.

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Рабочий на производстве

На производстве сейфов и шкафов неподалеку Познани рабочему готовы платить до 9 000 злотых (около 76 977 грн) в месяц.

В его обязанности будет входить монтаж шкафов из разных элементов, их сборка, скручивание, подготовка изделий к покраске, загрузка в машину, покраска и т.д.

Обещают на этой должности бесплатное проживание (по 2 человека рядом с работой), бесплатный медицинский осмотр, обеды, рабочую одежду и обувь, помощь в оформлении карты побыту.

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Водитель-международник

Водителю категории В на международных перевозках готовы платить до 8680 злотых (около 74 240 грн) в месяц "чистыми".

Он должен иметь опыт вождения развозного транспорта и навыки крепления груза. Знание языка - необязательное.

При этом обещают водителю работу на новых и ухоженных автомобилях, ежедневные выплаты и трудовой договор на минимум месяц.

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Рабочий на производство

На предприятии по производству окон неподалеку от Познани рабочему готовы платить до 8 000 злотых (около 68 424 грн) в месяц.

В обязанности работника будут входить: комплектация заказа, упаковка товара и помощь при инвентаризации.

Работодатель не требует знания языка и предоставляет бесплатное жилье (2 человека в комнате), вкусные обеды и помощь в оформлении карты побыту.

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Упаковщик на склад

Упаковщику на складе Victoria's Secret в Варшаве готовы платить до 62 100 грн в месяц "чистыми".

В обязанности работника будут входить: контроль качества одежды, его сортировка, упаковка вещей в коробки и наклеивание на них наклеек.

Эта вакансия не только не требует знания языка, но и предлагает бесплатное жилье, обеды и оплачиваемые больничные.

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