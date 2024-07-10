8 світових зірок, які відвідали Україну під час війни

Шон Пенн

Американський актор і режисер багаторазово відвідував Україну з початку великої війни. Він активно надає допомогу біженцям і постраждалим, а також закликає світову спільноту до рішучих дій на підтримку України.

Шон Пенн з Володимиром Зеленським (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Анджеліна Джолі

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН відвідала Львів у червні 2022 року. Вона зустрічалася з українцями, відвідувала лікарні та закликала світ не забувати про війну в Україні.

Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/angelinajolie)

Джессіка Честейн

Американська акторка була в Україні в серпні 2022 року. В Ірпені вона на власні очі побачила руйнування, спричинені російськими окупантами, і зустрілася з українцями та представниками влади.

Джессіка Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)

Лієв Шрайбер

Зірка "Людей Ікс" підтримує Україну з перших днів війни. Як посол United24, він неодноразово відвідував нашу країну, зустрічаючись із людьми та представниками влади.

Лієв Шрайбер з українськими дітьми (фото: instagram.com/lievschreiber​​​​​​​)

Бен Стіллер

Відомий актор і режисер відвідав Україну 2022 року в рамках волонтерської місії. Він побував в Ірпені та Макарові, де зустрівся з місцевими жителями й особисто побачив наслідки російської агресії.

Бен Стіллер (фото: instagram.com/benstiller​​​​​​​)

Джек Глісон

Ірландський актор, відомий за серіалом "Гра престолів", відвідав Україну для передачі пікапа ЗСУ від британських волонтерів. Він також організував зустрічі в Києві та виставив на благодійний аукціон ляльку свого персонажа з "Гри престолів", щоб зібрати кошти на підтримку України.

Джек Глісон (фото: пресс-служба Talented U)

Кері Фукунага

Зірковий режисер Кері Фукунага, який зняв 25 фільм бондіани "Не час помирати", екранізацію «Джейн Ейр» та був режисером і продюсером першого сезону телесеріалу каналу HBO "Справжній детектив", був в Україні з гуманітарною місією.

За його словами, це було найменшим, що він міг зробити. Він долучився благодійного проєкту, спрямованого на забезпечення харчування в містах, що зіштовхнулися з гуманітарною кризою.

Кері відвідав Львів, Київ і Харківську область, де, між іншим, врятував з-під завалів одну собачку.

Кері Фукунага​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

U2 та Боно

У 2022 році легендарний рок-гурт із солістом Боно відвідав Україну на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку українцям.

Музиканти виконали свої відомі хіти в столичному метро і тішили публіку спільним виступом з гуртом "Антитіла".

Після концерту в метро Боно поїхав до деокупованих Бучі та Ірпеня, де особисто побачив жахіття, вчинені російськими окупантами проти українців.

U2 та Боно​​​​​​​ (скріншот з відео)