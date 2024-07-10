8 світових зірок, які відвідали Україну під час війни

Не тільки політичні лідери наважуються приїжджати в Україну під час повномасштабної війни. За два з половиною роки безліч світових знаменитостей - актори, режисери, сценаристи, бізнесмени та музиканти - відвідали Київ, Львів та інші міста.
Вони приїжджають для волонтерської допомоги, знімають документальні фільми та діляться зі світом тим, що побачили на власні очі наслідки російської агресії.
Хто зі світових селебріті відвідував нашу країну після 24 лютого 2022 року - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Американський актор і режисер багаторазово відвідував Україну з початку великої війни. Він активно надає допомогу біженцям і постраждалим, а також закликає світову спільноту до рішучих дій на підтримку України.
Шон Пенн з Володимиром Зеленським (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН відвідала Львів у червні 2022 року. Вона зустрічалася з українцями, відвідувала лікарні та закликала світ не забувати про війну в Україні.
Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/angelinajolie)
Американська акторка була в Україні в серпні 2022 року. В Ірпені вона на власні очі побачила руйнування, спричинені російськими окупантами, і зустрілася з українцями та представниками влади.
Джессіка Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)
Зірка "Людей Ікс" підтримує Україну з перших днів війни. Як посол United24, він неодноразово відвідував нашу країну, зустрічаючись із людьми та представниками влади.
Лієв Шрайбер з українськими дітьми (фото: instagram.com/lievschreiber)
Відомий актор і режисер відвідав Україну 2022 року в рамках волонтерської місії. Він побував в Ірпені та Макарові, де зустрівся з місцевими жителями й особисто побачив наслідки російської агресії.
Бен Стіллер (фото: instagram.com/benstiller)
Ірландський актор, відомий за серіалом "Гра престолів", відвідав Україну для передачі пікапа ЗСУ від британських волонтерів. Він також організував зустрічі в Києві та виставив на благодійний аукціон ляльку свого персонажа з "Гри престолів", щоб зібрати кошти на підтримку України.
Джек Глісон (фото: пресс-служба Talented U)
Зірковий режисер Кері Фукунага, який зняв 25 фільм бондіани "Не час помирати", екранізацію «Джейн Ейр» та був режисером і продюсером першого сезону телесеріалу каналу HBO "Справжній детектив", був в Україні з гуманітарною місією.
За його словами, це було найменшим, що він міг зробити. Він долучився благодійного проєкту, спрямованого на забезпечення харчування в містах, що зіштовхнулися з гуманітарною кризою.
Кері відвідав Львів, Київ і Харківську область, де, між іншим, врятував з-під завалів одну собачку.
Кері Фукунага (фото: Вікіпедія)
У 2022 році легендарний рок-гурт із солістом Боно відвідав Україну на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку українцям.
Музиканти виконали свої відомі хіти в столичному метро і тішили публіку спільним виступом з гуртом "Антитіла".
Після концерту в метро Боно поїхав до деокупованих Бучі та Ірпеня, де особисто побачив жахіття, вчинені російськими окупантами проти українців.
U2 та Боно (скріншот з відео)
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