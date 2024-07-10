8 мировых звезд, которые посетили Украину во время войны

Шон Пенн

Американский актер и режиссер многократно посещал Украину с начала войны. Он активно оказывает помощь беженцам и пострадавшим, а также призывает мировое сообщество к решительным действиям в поддержку Украины.

Шон Пенн с Владимиром Зеленским (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Анджелина Джоли

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН посетила Львов в июне 2022 года. Она встречалась с украинцами, посещала больницы и призвала мир не забывать о войне в Украине.

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/angelinajolie)

Джессика Честейн

Американская актриса была в Украине в августе 2022 года. В Ирпене она собственными глазами увидела разрушения, вызванные российскими оккупантами, и встретилась с украинцами и представителями власти.

Джессика Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)

Лиев Шрайбер

Звезда "Людей Икс" поддерживает Украину с первых дней войны. Как посол United24 он неоднократно посещал нашу страну, встречаясь с людьми и представителями власти.

Лиев Шрайбер с украинскими детьми (фото: instagram.com/lievschreiber​​​)

Бен Стиллер

Известный актер и режиссер посетил Украину в 2022 году в рамках волонтерской миссии. Он побывал в Ирпене и Макарове, где встретился с местными жителями и лично увидел последствия российской агрессии.

Бен Стиллер (фото: instagram.com/benstiller​​)

Джек Глисон

Ирландский актер, известный по сериалу "Игра престолов", посетил Украину для передачи пикапа ВСУ от британских волонтеров. Он также организовал встречи в Киеве и выставил на благотворительный аукцион куклу своего персонажа из "Игры престолов", чтобы собрать средства в поддержку Украины.

Джек Глисон (фото: пресс-служба Talented U)

Кэрри Фукунага

Звездный режиссер Кэри Фукунага, снявший 25 фильм бондианы "Не время умирать", экранизацию "Джейн Эйр" и режиссера и продюсера первого сезона телесериала канала HBO "Настоящий детектив", был в Украине с гуманитарной миссией.

По его, это было самым маленьким, что он мог сделать. Он присоеденился к благотворительному проекту, направленному на обеспечение питания в столкнувшихся с гуманитарным кризисом городах.

Кэри посетил Львов, Киев и Харьковскую область, где, между прочим, спас из-под завалов одну собачку.

Кэрри Фукунагот (фото: Википедия)

U2 и Боно

В 2022 году легендарная рок-группа с солистом Боно посетила Украину по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку украинцам.

Музыканты исполнили свои известные хиты в столичном метро и радовали публику совместным выступлением с группой "Антитела".

После концерта в метро Боно поехал в деоккупированные Бучу и Ирпень, где лично увидел ужасы, совершенные российскими оккупантами против украинцев.

U2 и Боно ​​(скриншот с видео)