8 способов сделать летний образ ярким и интересным

Как сделать летний образ стильным и интересным:

1. Добавляйте цвета, принты.

2. Делайте наслоение - если с пиджаком жарко, замените на рубашку.

3. Сочетайте противоположные стили (например: спортивные шорты+классические туфли).

4. Если отдаете предпочтение базовым вещам, то пусть они будут интересного кроя с вырезами, пышными рукавами, голой спиной или плечами.

5. Сочетайте различные текстуры (например: глянцевые и матовые, легкие и массивные).

6. Комбинируйте фактурные изделия (те, которые с рельефом) с нефактурними (гладкие).

7. Делайте перепады объемов (приталенный верх, оверсайз низ и наоборот).

8. А если вы не любите сложные сочетания, добавляйте в образ аксессуары: интересную обувь, необычной формы сумки, акцентные украшения, головные уборы и даже просто очки добавят образу шарма.

Смотрите фото и вдохновляйтесь:

Примеры стильного и интересного летнего луку (instagram.com/stylist.inna)