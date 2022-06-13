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8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим

Літній лук (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Дівчата, не варто все літо ходити в джинсових шортах, майках та у в'єтнамках, а інколи в сарафанах. Так, це зручно, комфортно і не треба мізкувати, що вдягнути.

Але якщо ви хочете робити образи такими, щоб їх хотілось розглядати і захоплюватися, прислухатеся до порад стиліста Інни Гриненко. Вона розповіла в Instagram, як зробити літній лук цікавим та яскравим.

Як зробити літній образ стильним та цікавим:

1. Додавайте кольори, принти.

2. Робіть нашарування - якщо з піджаком жарко, замініть на сорочку.

3. Поєднуйте протилежні стилі (наприклад: спортивні шорти+класичні туфлі).

4. Якщо віддаєте перевагу базовим речам, то нехай вони будуть цікавого крою, з вирізами, пишними рукавами, голою спиною або плечима.

5. Поєднуйте різні текстури (наприклад: глянцеві та матові, легкі та масивні).

6. Комбінуйте фактурні вироби (ті, які з рельєфом) з нефактурними (гладкі).

7. Робіть перепади об’ємів (приталений верх, оверсайз низ і навпаки).

8. А якщо ви не любите складні поєднання, додавайте в образ аксесуари: цікаве взуття, незвичної форми сумки, акцентні прикраси, головні убори та навіть просто окуляри додадуть образу шарму.

Дивіться фото та надихайтесь:

Приклади стильного та цікавого літнього луку (instagram.com/stylist.inna)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала головні антитренди літа 2022 - краще викиньте ці речі зі своєї шафи.

Ми також писали, які п'ять моделей купальників будуть наймоднішими і трендовими влітку 2022.

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