8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим

Як зробити літній образ стильним та цікавим:

1. Додавайте кольори, принти.

2. Робіть нашарування - якщо з піджаком жарко, замініть на сорочку.

3. Поєднуйте протилежні стилі (наприклад: спортивні шорти+класичні туфлі).

4. Якщо віддаєте перевагу базовим речам, то нехай вони будуть цікавого крою, з вирізами, пишними рукавами, голою спиною або плечима.

5. Поєднуйте різні текстури (наприклад: глянцеві та матові, легкі та масивні).

6. Комбінуйте фактурні вироби (ті, які з рельєфом) з нефактурними (гладкі).

7. Робіть перепади об’ємів (приталений верх, оверсайз низ і навпаки).

8. А якщо ви не любите складні поєднання, додавайте в образ аксесуари: цікаве взуття, незвичної форми сумки, акцентні прикраси, головні убори та навіть просто окуляри додадуть образу шарму.

Дивіться фото та надихайтесь:

Приклади стильного та цікавого літнього луку (instagram.com/stylist.inna)