ua en ru
Пт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

8 способів зробити сірі будні яскравішими: спробуйте це вже сьогодні

П'ятниця 29 листопада 2024 09:30
UA EN RU
8 способів зробити сірі будні яскравішими: спробуйте це вже сьогодні Як зробити сірі будні яскравими вже сьогодні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кінець осені та початок зими - це час, коли сонця зовсім мало, дні переважно похмурі та виснажливі. В такий період настрій завжди сумний і хочеться чогось, що зробить життя хоч трошечки яскравіше. Що можна зробити вже сьогодні?

Які 8 способів допоможуть вам зробити сірі будні яскравішими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на платформу "Ти як?"

Прогулянка

Гуляйте усвідомлено, звертаючи увагу на красу навколо. Навіть прогулянка до пошти - це чудова для цього нагода.

Приготування страви

Приготуйте сніданок, обід або вечерю за рецептом, якій асоціюється у вас з дитинством. Відчуйте смак теплих спогадів.

Нові маршрути

Повертайтесь додому з роботи новим маршрутом. Подивіться, як відкривається місто з іншого ракурсу.

Спокійний ранок

Подаруйте собі неспішний ранок - без планів та будильників. Дозвольте собі почати день у власному темпі.

Дозвольте собі розслабитися

Виділяйте 10 хвилин, щоб просто полежати та подивитися у стелю. Просто розслабтеся і дайте простір своїм думкам.

Зустріч з другом

Зустріньтеся з другом. Час з близькою людиною наповнить вас позитивними емоціями.

Заплануйте відпочинок

Сплануйте різдвяну відпустку. Мрії про святковий відпочинок додають натхнення і роблять будні трохи яскравішими.

Приємні дрібниці

Ви можете додавати сенс у кожен день, помічаючи маленькі моменти й створюючи власні.

"Відчувати радість можна щодня - достатньо лише додати трохи легкості й дозволити собі насолоджуватися простими моментами", - радять психологи.

Раніше ми писали про те, як можна подолати прокрастинацію за допомогою 8 порад.

А ще розповідали про те, які 10 ознак вказують, що ваше дитинство було важким та вплинуло на доросле життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Характер людини
NEWS
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО