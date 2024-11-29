8 способів зробити сірі будні яскравішими: спробуйте це вже сьогодні

Кінець осені та початок зими - це час, коли сонця зовсім мало, дні переважно похмурі та виснажливі. В такий період настрій завжди сумний і хочеться чогось, що зробить життя хоч трошечки яскравіше. Що можна зробити вже сьогодні?

Які 8 способів допоможуть вам зробити сірі будні яскравішими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на платформу " Ти як? "

Прогулянка

Гуляйте усвідомлено, звертаючи увагу на красу навколо. Навіть прогулянка до пошти - це чудова для цього нагода.

Приготування страви

Приготуйте сніданок, обід або вечерю за рецептом, якій асоціюється у вас з дитинством. Відчуйте смак теплих спогадів.

Нові маршрути

Повертайтесь додому з роботи новим маршрутом. Подивіться, як відкривається місто з іншого ракурсу.

Спокійний ранок

Подаруйте собі неспішний ранок - без планів та будильників. Дозвольте собі почати день у власному темпі.

Дозвольте собі розслабитися

Виділяйте 10 хвилин, щоб просто полежати та подивитися у стелю. Просто розслабтеся і дайте простір своїм думкам.

Зустріч з другом

Зустріньтеся з другом. Час з близькою людиною наповнить вас позитивними емоціями.

Заплануйте відпочинок

Сплануйте різдвяну відпустку. Мрії про святковий відпочинок додають натхнення і роблять будні трохи яскравішими.

Приємні дрібниці

Ви можете додавати сенс у кожен день, помічаючи маленькі моменти й створюючи власні.

"Відчувати радість можна щодня - достатньо лише додати трохи легкості й дозволити собі насолоджуватися простими моментами", - радять психологи.