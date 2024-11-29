8 способів зробити сірі будні яскравішими: спробуйте це вже сьогодні
Кінець осені та початок зими - це час, коли сонця зовсім мало, дні переважно похмурі та виснажливі. В такий період настрій завжди сумний і хочеться чогось, що зробить життя хоч трошечки яскравіше. Що можна зробити вже сьогодні?
Які 8 способів допоможуть вам зробити сірі будні яскравішими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на платформу "Ти як?"
Прогулянка
Гуляйте усвідомлено, звертаючи увагу на красу навколо. Навіть прогулянка до пошти - це чудова для цього нагода.
Приготування страви
Приготуйте сніданок, обід або вечерю за рецептом, якій асоціюється у вас з дитинством. Відчуйте смак теплих спогадів.
Нові маршрути
Повертайтесь додому з роботи новим маршрутом. Подивіться, як відкривається місто з іншого ракурсу.
Спокійний ранок
Подаруйте собі неспішний ранок - без планів та будильників. Дозвольте собі почати день у власному темпі.
Дозвольте собі розслабитися
Виділяйте 10 хвилин, щоб просто полежати та подивитися у стелю. Просто розслабтеся і дайте простір своїм думкам.
Зустріч з другом
Зустріньтеся з другом. Час з близькою людиною наповнить вас позитивними емоціями.
Заплануйте відпочинок
Сплануйте різдвяну відпустку. Мрії про святковий відпочинок додають натхнення і роблять будні трохи яскравішими.
Приємні дрібниці
Ви можете додавати сенс у кожен день, помічаючи маленькі моменти й створюючи власні.
"Відчувати радість можна щодня - достатньо лише додати трохи легкості й дозволити собі насолоджуватися простими моментами", - радять психологи.
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