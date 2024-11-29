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8 способов сделать серые будни ярче: попробуйте это уже сегодня

Пятница 29 ноября 2024 09:30
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8 способов сделать серые будни ярче: попробуйте это уже сегодня Как сделать серые будни яркими уже сегодня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Конец осени и начало зимы - это время, когда солнца совсем мало, дни преимущественно пасмурные и изнурительные. В такой период настроение всегда грустное и хочется чего-то, что сделает жизнь хоть немного ярче. Что можно сделать уже сегодня?

Какие 8 способов помогут вам сделать серые будни ярче, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на платформу "Ти як?"

Прогулка

Гуляйте осознанно, обращая внимание на красоту вокруг. Даже прогулка на почту - это отличный для этого повод.

Приготовление блюда

Приготовьте завтрак, обед или ужин по рецепту, который ассоциируется у вас с детством. Почувствуйте вкус теплых воспоминаний.

Новые маршруты

Возвращайтесь домой с работы по новому маршруту. Посмотрите, как открывается город с другого ракурса.

Спокойное утро

Подарите себе неспешное утро - без планов и будильников. Позвольте себе начать день в своем темпе.

Позвольте себе расслабиться

Выделяйте 10 минут, чтобы просто полежать и посмотреть в потолок. Просто расслабьтесь и дайте простор своим мыслям.

Встреча с другом

Встретьтесь с другом. Время с близким человеком наполнит вас положительными эмоциями.

Запланируйте отдых

Спланируйте рождественский отпуск. Мечты о праздничном отдыхе придают вдохновение и делают будни немного ярче.

Приятные мелочи

Вы можете добавлять смысл в каждый день, замечая маленькие моменты и создавая собственные.

"Испытывать радость можно ежедневно - достаточно добавить немного легкости и позволить себе наслаждаться простыми моментами", - советуют психологи.

Раньше мы писали о том, как можно преодолеть прокрастинацию с помощью 8 советов.

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