8 шляхів зекономити гроші на товарах для дому: господиням це буде корисно

Купуйте в оптових магазинах

Оптові магазини часто пропонують вигідні ціни, що допомагає економити на покупці побутових товарів.

"Щоб отримати найкраще співвідношення ціни і якості, купуйте в оптових упаковках, наприклад, засоби для прибирання, туалетний папір, коробки з серветками і сміттєві мішки," - радить експертка з економії грошей Андреа Ворох.

Розрізняйте необхідність і бажання

Щоб почати економити на побутових товарах, перегляньте свої покупки і розрізніть між товарами, які дійсно потрібні, і тими, які є лише бажаними. На основі цього складіть список покупок, що включає всі необхідні речі, і заплануйте бюджет на частину з них, але не на всі бажані товари.

Експерт з фінансів Ендрю Лейтем зазначає, що складання списку перед походом до магазину допоможе уникнути імпульсивних покупок.

Поєднуйте купони з пропозиціями магазину

Багато ритейлерів дозволяють використовувати купони виробника разом з купонами магазину і розпродажами, що дозволяє отримати ще більшу знижку.

Максимальна економія досягається шляхом поєднання купонів з розпродажами та пропозиціями кэшбеку (фото: Pixabay.com)

Використовуйте додатки для отримання винагород

Деякі магазини пропонують додатки для отримання винагород, що надають додаткові стимули для економії. Сфотографуйте свій чек, щоб заробити бали, які можна обміняти на подарункові картки. Деякі магазини дозволяють швидше заробити більше балів, тому перевірте спеціальні пропозиції, щоб дізнатися, які товари та бренди обрати.

Робіть власні засоби для прибирання

Експертка з фінансів Еріка Куллберг рекомендує виготовляти прості розчини для щоденного прибирання самостійно.

"Більшість побутових чистячих засобів містять синтетичні хімікати, які працюють так само як і натуральні продукти, такі як сода, оцет і лимонний сік. Виготовляючи власні засоби для прибирання, ви не тільки заощаджуєте, але й усуваєте потенційно шкідливі хімікати з вашого дому", - говорить вона.

Підписуйтесь на безплатні зразки

Ще один спосіб економії на побутових товарах - підписатися на безплатні зразки.

"Бренди завжди шукають нових клієнтів і готові надсилати безплатні зразки в надії, що ви станете постійним покупцем. Деякі маркетингові агенції надсилають зразки продуктів в обмін на ваші чесні відгуки, щоб вдосконалити їхні товари і послуги. Це чудовий спосіб спробувати нові продукти і отримати деякі з ваших улюблених безкоштовно," - ділиться Андреа Ворох.

Використовуйте додатки та вебсайти для порівняння цін

Додатки та вебсайти для порівняння цін можуть допомогти знайти найкращі пропозиції в різних магазинах. Введіть, що вам потрібно, і перевірте магазини з найкращими акціями, щоб не перевантажити свій бюджет.

Купуйте продукти від недорогих марок

Коли ви йдете до магазину, ви знайдете більшість необхідних товарів у брендовому та менш відомому виконанні. Вибір товарів приватних марок може суттєво зекономити гроші без шкоди для якості.

Товари від недорогих марок часто працюють так само добре, як і брендові, але можуть заощадити до 30% у середньому. Це особливо стосується однокомпонентних товарів, таких як відбілювач або продукти для кухні, як цукор і борошно.