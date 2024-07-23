8 путей сэкономить деньги на товарах для дома: хозяйкам это будет полезно

Покупайте в оптовых магазинах

Оптовые магазины часто предлагают выгодные цены, что помогает экономить на покупке бытовых товаров.

"Чтобы получить лучшее соотношение цены и качества, покупайте в оптовых упаковках, например, средства для уборки, туалетную бумагу, коробки с салфетками и мусорные мешки", - советует эксперт по экономии денег Андреа Ворох.

Различайте необходимость и желание

Чтобы начать экономить на бытовых товарах, просмотрите свои покупки и различите между действительно нужными товарами и теми, которые являются только желанными. На основе этого составьте список покупок, включающий все необходимые вещи и запланируйте бюджет на часть из них, но не на все желаемые товары.

Эксперт по финансам Эндрю Лейтем отмечает, что составление списка перед походом в магазин поможет избежать импульсивных покупок.

Сочетайте купоны с предложениями магазина

Многие ритейлеры позволяют использовать купоны производителя вместе с купонами магазина и распродажами, что позволяет получить еще большую скидку.

Наибольшая экономия достигается методом сочетания купонов с распродажами и предложениями кэшбека (фото: Pixabay.com)

Используйте приложения для получения вознаграждений

Некоторые магазины предлагают приложения для получения вознаграждений, которые дают дополнительные стимулы для экономии. Сфотографируйте свой чек, чтобы заработать баллы, которые можно обменять на подарочные карты. Некоторые магазины позволяют побыстрее заработать больше баллов, поэтому проверьте специальные предложения, чтобы узнать, какие товары и бренды выбрать.

Делайте собственные средства для уборки

Эксперт по финансам Эрика Куллберг рекомендует изготавливать простые растворы для ежедневной уборки самостоятельно.

"Большинство бытовых чистящих средств содержат синтетические химикаты, которые работают так же как и натуральные продукты, такие как сода, уксус и лимонный сок. Изготавливая собственные средства для уборки, вы не только экономите, но и устраняете потенциально вредные химикаты из вашего дома", - говорит она.

Подписывайтесь на бесплатные образцы

Еще один способ экономии на бытовых товарах - подписаться на бесплатные образцы.

"Бренды всегда ищут новых клиентов и готовы посылать бесплатные образцы в надежде, что вы станете постоянным покупателем. Некоторые маркетинговые агентства посылают образцы продуктов в обмен на ваши честные отзывы, чтобы усовершенствовать их товары и услуги. Это отличный способ попробовать новые продукты и получить некоторые из ваших любимых бесплатно, - делится Андреа Ворох.

Используйте приложения и вебсайты для сравнения цен

Приложения и вебсайты для сравнения цен могут помочь найти самые лучшие предложения в разных магазинах. Введите, что вам нужно и проверьте магазины с лучшими акциями, чтобы не перегрузить свой бюджет.

Покупайте продукты от недорогих марок

Когда вы идете в магазин, вы найдете большинство необходимых товаров в брендовом и менее известном исполнении. Выбор товаров нераскрученных марок может существенно сэкономить деньги без ущерба качеству.

Товары недорогих марок часто работают так же хорошо, как брендовые, но могут сэкономить до 30% в среднем. Это особенно касается однокомпонентных товаров, таких как отбеливатели или продукты для кухни, как сахар и мука.