Як правильно розмовляти з дітьми про гроші: яких помилок ми припускаємося

Усі батьки розуміють, що дітей треба вчити поводитися з грошима. А чи правильно ми це робимо і чи правильно це робили наші батьки? Як безпомилково вчити дітей поводитися з грошима: планувати витрати, економити та заробляти?

Яких помилок найчастіше припускаються батьки у розмовах з малечею про гроші, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) експертка та спікерка з питань корпоративних та персональних фінансів Єлєна Шепель.

Дітям потрібна практика

Потреби дитини у своїх особистих фінансах з’являються у молодшому шкільному віці та зростають разом із дорослішанням. Дуже часто можна почути скарги та обурення старшого покоління про те, що діти не знають ціну грошам, прагнуть до дорогих покупок та не вміють заощаджувати. Чи часто батьки ставлять собі питання - чому саме так склалося? Певно, що не часто.

"Аби дитина добре засвоїла фінансові уроки - їй потрібна практика, а не теорія. Багато батьків лише на словах вчать дітей, як правильно розпоряджатися грошима. Не підкріплюючи слова прикладом. Типова ситуація, коли батьки видають дітям кишенькові гроші й змушують звітувати за кожну витрачену гривню. При цьому облік власних фінансів не ведуть", - впевнена Єлєна Шепель.

Вона порадила батькам поділитися з дитиною своїм досвідом та пояснити, які методи накопичення є ефективними.

"Часом батьки жаліються мені, що їх дитина не хоче накопичувати. Я їх запитую: "Окей, а ви маєте звичку накопичувати?". Неймовірно важливо ділитися з дитиною власним досвідом. Якщо ви ведете облік доходів та витрат - покажіть їх дитині. Покажіть їй фінансовий додаток у смартфоні або щомісячну виписку з банківського рахунку. Розкажіть про ваші спроби накопичення: хай дитина дізнається, які методи ефективні, а які ні. Разом можна влаштувати челендж з накопичення певної суми. Але в жодному разі не змушуйте дитину робити те, що вона не хоче. Показуйте власний приклад, а не звинувачуйте у тому, що вона щось робить не так", - розповіла експертка.

Не говоріть про гроші негативно

Вона зазначила, що у багатьох європейських країнах діти навчаються поводитися з грошима вже з п'ятирічного віку, причому вони вміють їх не просто рахувати, а відкладати та заощаджувати. Експерти радять починати говорити з дітьми про гроші вже тоді, як вони навчиться рахувати до двадцяти.

"Велика помилка батьків - це говорити про гроші негативно, а про багатих людей - зневажливо. У розмовах з дітьми про фінанси не варто закладати меседжі на кшталт: "Великі гроші - великі проблеми", "Стати мільйонером можна лише нечесним шляхом", "Всі багатії - крадії й негідники". Подібні висловлювання заважають дітям сформувати адекватне ставлення до грошей", - пояснює Єлєна помилку батьків.

Що варто робити? Передавати дитині розуміння, що гроші - це ресурс, який можна використовувати по-різному. Гроші проявляють справжню натуру людини. Гроші нікого не псують, а просто підкреслюють справжню людську суть.

Хтось витрачає мільйони на обстріл Охматдиту, а хтось - донатить велику суму на відновлення дитячої лікарні. Обидва випадки існують поруч і показують, хто є хто. Тому не треба формувати у свідомості дитини негативне ставлення до грошей в цілому. Краще пояснити, що кошти - це ресурс для досягнення мети.

Покажіть дитині, що гроші існують для того, щоб робити наше життя яскравішим. Тож, якщо вам сподобалась річ - купіть її по тій ціні яка є. Не чекайте знижок, а зробіть собі чи дитині приємно прямо зараз.

Єлена Шепель (фото: instagram.com/elena.shepel_finance)

Навчіть ставитися до покупок відповідально

Поряд з цим, розкажіть дитині, що варто заздалегідь планувати покупки та витрачати на ще, що дійсно потрібно. Щоправда, судячи статистики, українці скоріше схильні до спонтанних покупок - 84% українців роблять імпульсивні покупки щоразу, коли опиняються в супермаркеті. Ще 40% зізнаються, що витрачають на покупки більше ніж планували.

"Щоб навчити дитину ставитись до покупок більш відповідально, краще сказати: "Ми йдемо в магазин за продуктами й у нас є список того, що потрібно купити". Коли ж дитина просить купити додаткові речі - смаколик чи іграшку, поясніть: "Дивись, у нашому списку є певна сума на імпульсивні покупки. В межах цієї суми ми купимо те, що ти хочеш". Так дитина буде знати, що вона може придбати те, що їй закортить, але водночас є план і сума яких треба дотримуватись", - каже експертка.

Сформуйте фінансову мету

Поширена помилка, якої часто припускаються батьки - відсутність фінансової мети. Батьки скаржаться на те, що їх син чи донька накопичує кошти, а на що саме - не розуміє. Або навпаки - витрачає все до копійки.

"Треба запитати батьків: "А у вас є фінансові цілі до яких ви прагнете?". Найпопулярніша фінансова ціль - зібрати кошти на відпустку. Порахувати суму, яку необхідно відкладати щомісяця, досить просто. Вартість відпочинку потрібно поділити на кількість місяців, які залишились до відпустки. Якщо це 6 місяців - сума ділиться на 6", - радить спеціаліст з фінансів.

"Дитині можна запропонувати разом назбирати кошти на новий смартфон. Щомісяця малеча повинна відкладати свою частку, а ви - свою, поки не зберете необхідну суму. До речі, у вас може бути декілька фінансових цілей одночасно. Необов’язково збирати на щось одне", - каже Єлєна Шепель.