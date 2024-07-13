Де краще купувати вживаний автомобіль: вивчаємо усі варіанти

Автомобіль з пробігом часто є розумним вибором навіть для тих, хто має кошти на машину "з салону". От тільки в салоні вживане авто не придбати – і це один з вагомих мінусів покупки машини з рук. Але якщо добре підготуватись, можна знайти надійні варіанти придбання і в інших місцях.

Ситуація на вторинному ринку в Україні така, що від місця, де ви будете купувати автомобіль з пробігом, великою мірою залежить модель та вік автівки, яку вам вдасться знайти. Ну і її ціна також.

Важливий момент: юридичне укладання угоди купівлі-продажу станом на зараз відбувається як правило в одному місці – сервісному центрі МВС. Десь поряд зазвичай здійснюється і отримання покупцем документів, а продавцем грошей – звісно, якщо ви не обрали купівлю по схемі “за техпаспортом” або “за дорученням”. Проте, тут ми будемо говорити саме про підбір конкретного екземпляра без зв’язку з тим, яким чином потім зміниться його, так би мовити, правовий статус.

Сайти оголошень

Найширший вибір вживаних автомобілів пропонують кілька українських інтернет-майданчиків оголошень. Одночасно тут і найвища ймовірність стати жертвою злочину, бо у продавця-шахрая в цьому випадку найбільше шансів зберегти інкогніто. Безпосередньо власне власники автомобілів тут представлені в більшій кількості. І відрізнити їх від перекупників можна навіть по телефону, розпитавши деталі з історії конкретної даної автівки: несправжній власник буде плутатись в поясненнях. Також будьте готові почути, що цікаве вам авто вже продане, але є інше, ще краще, хоча й трохи дорожче. І якщо вас зацікавив якийсь "лот", домовляйтеся про огляд в безпечному місці.

Авторинок

Тут неосяжний вибір автомобілів, особливо якщо приїхати в один із західноукраїнських регіонів, де працює величезна кількість перегонників вживаних машин з-за кордону. Переваги даного майданчика – ви бачите всі варіанти покупки на власні очі і можете порівняти їх, просто переходячи від однієї машини до іншої. Мінус – на невеликих ринках може не знайтися саме та модель і комплектація, яку ви шукаєте. Також не дуже добре, що на ринках зазвичай машини продають здебільшого професійні торговці-перекупники. А вони, на відміну від звичайних громадян – попередніх власників, вміють маскувати недоліки машин та ще й додають до реальної вартості свою націнку (10–15%).

Маклер-перекупник

Багатьом покупцям угода з цими бізнесменами не подобається, але обійтися без них з кожним роком все важче. Проте, такі маклери корисні тим, що допомагають покупцеві зекономити час. Тим більше, що все частіше зустрічаються перекупники, які беруться підібрати потрібний автомобіль в обумовлені терміни. Якщо певне завищення ціни для вас не катастрофічне, такий варіант буде цілком розумним, оскільки ці люди добре знають свою справу. Головне тут – не довірятись цим хлопцям беззастережно, оскільки часто їхній бізнес побудований на деяких перебільшеннях і вмінні переконувати клієнта.

Трейд-ін

Єдиний цивілізований спосіб придбання автомобіля з пробігом і він же – найменш поширений в Україні. Мається на увазі, що можна прийти в офіційний дилерський центр, який крім нових авто торгує машинами за системою трейд-ін (викупленими у клієнта, який обрав собі в цьому салоні нову машину). Такі авто перевіряються професіоналами центру і на предмет юридичної чистоти, і в плані технічного стану, а часом навіть і щодо реальності показань одометра. Тут трапляються машини з прозорою сервісною історією, з відомими попередніми власниками. Так, це один з найдорожчих варіантів купівлі, проте більшість ризиків тут відсутні.

Коротко

Який би спосіб підбору машини з пробігом ви не використовували, вам треба врахувати кілька нюансів. По-перше, ви повинні знати найслабкіші місця моделі, яку ви шукаєте, і перевіряти їх в кожного екземпляра, який вам трапиться. По-друге, залізне правило при купівлі ненової машини – мати певну суму грошей понад ціну продавця – на усунення перших негараздів, які неодмінно будуть виявлені після покупки. І, насамкінець, відкладіть у своїй свідомості, що автівок з реальним пробігом на вторинному ринку немає. Ну, насправді вони є, але їх настільки мало, що хай краще для вас буде приємним сюпризом чесний пробіг на одометрі авто, яке ви придбали.