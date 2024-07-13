Де краще купувати вживаний автомобіль: вивчаємо усі варіанти
Автомобіль з пробігом часто є розумним вибором навіть для тих, хто має кошти на машину "з салону". От тільки в салоні вживане авто не придбати – і це один з вагомих мінусів покупки машини з рук. Але якщо добре підготуватись, можна знайти надійні варіанти придбання і в інших місцях.
Про те, де краще вибрати вживане авто, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Autocentre та L`Automobille.
Ситуація на вторинному ринку в Україні така, що від місця, де ви будете купувати автомобіль з пробігом, великою мірою залежить модель та вік автівки, яку вам вдасться знайти. Ну і її ціна також.
Важливий момент: юридичне укладання угоди купівлі-продажу станом на зараз відбувається як правило в одному місці – сервісному центрі МВС. Десь поряд зазвичай здійснюється і отримання покупцем документів, а продавцем грошей – звісно, якщо ви не обрали купівлю по схемі “за техпаспортом” або “за дорученням”. Проте, тут ми будемо говорити саме про підбір конкретного екземпляра без зв’язку з тим, яким чином потім зміниться його, так би мовити, правовий статус.
Сайти оголошень
Найширший вибір вживаних автомобілів пропонують кілька українських інтернет-майданчиків оголошень. Одночасно тут і найвища ймовірність стати жертвою злочину, бо у продавця-шахрая в цьому випадку найбільше шансів зберегти інкогніто. Безпосередньо власне власники автомобілів тут представлені в більшій кількості. І відрізнити їх від перекупників можна навіть по телефону, розпитавши деталі з історії конкретної даної автівки: несправжній власник буде плутатись в поясненнях. Також будьте готові почути, що цікаве вам авто вже продане, але є інше, ще краще, хоча й трохи дорожче. І якщо вас зацікавив якийсь "лот", домовляйтеся про огляд в безпечному місці.
Авторинок
Тут неосяжний вибір автомобілів, особливо якщо приїхати в один із західноукраїнських регіонів, де працює величезна кількість перегонників вживаних машин з-за кордону. Переваги даного майданчика – ви бачите всі варіанти покупки на власні очі і можете порівняти їх, просто переходячи від однієї машини до іншої. Мінус – на невеликих ринках може не знайтися саме та модель і комплектація, яку ви шукаєте. Також не дуже добре, що на ринках зазвичай машини продають здебільшого професійні торговці-перекупники. А вони, на відміну від звичайних громадян – попередніх власників, вміють маскувати недоліки машин та ще й додають до реальної вартості свою націнку (10–15%).
Маклер-перекупник
Багатьом покупцям угода з цими бізнесменами не подобається, але обійтися без них з кожним роком все важче. Проте, такі маклери корисні тим, що допомагають покупцеві зекономити час. Тим більше, що все частіше зустрічаються перекупники, які беруться підібрати потрібний автомобіль в обумовлені терміни. Якщо певне завищення ціни для вас не катастрофічне, такий варіант буде цілком розумним, оскільки ці люди добре знають свою справу. Головне тут – не довірятись цим хлопцям беззастережно, оскільки часто їхній бізнес побудований на деяких перебільшеннях і вмінні переконувати клієнта.
Трейд-ін
Єдиний цивілізований спосіб придбання автомобіля з пробігом і він же – найменш поширений в Україні. Мається на увазі, що можна прийти в офіційний дилерський центр, який крім нових авто торгує машинами за системою трейд-ін (викупленими у клієнта, який обрав собі в цьому салоні нову машину). Такі авто перевіряються професіоналами центру і на предмет юридичної чистоти, і в плані технічного стану, а часом навіть і щодо реальності показань одометра. Тут трапляються машини з прозорою сервісною історією, з відомими попередніми власниками. Так, це один з найдорожчих варіантів купівлі, проте більшість ризиків тут відсутні.
Коротко
Який би спосіб підбору машини з пробігом ви не використовували, вам треба врахувати кілька нюансів. По-перше, ви повинні знати найслабкіші місця моделі, яку ви шукаєте, і перевіряти їх в кожного екземпляра, який вам трапиться. По-друге, залізне правило при купівлі ненової машини – мати певну суму грошей понад ціну продавця – на усунення перших негараздів, які неодмінно будуть виявлені після покупки. І, насамкінець, відкладіть у своїй свідомості, що автівок з реальним пробігом на вторинному ринку немає. Ну, насправді вони є, але їх настільки мало, що хай краще для вас буде приємним сюпризом чесний пробіг на одометрі авто, яке ви придбали.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яких неприємностей чекати від авто у спеку.