8 секретов размножения кустов и деревьев от опытных садоводов: запомните и пользуйтесь

Фото: Как правильно укоренить черенки кустов и деревьев (freepik)

Черенки - корешки, ростки или боковые ветви, которыми вегетативно размножают растения. Черенкованием чаще всего размножают кусты и плодовые деревья. Но делать это надо правильно.

Об этом рассказали на канале Дача. Сад и огород.

Восемь секретов укоренения черенков В прозрачной посуде корни появляются с меньшим желанием, чем в непрозрачных. Поэтому выбирайте тару, в которую не попадают солнечные лучи. Впоследствии вода в банке будет улетучиваться, но ее лучше не менять, а постепенно добавлять свежую. Воды не должно быть слишком много, поскольку в нижней части банки мало кислорода и черенки могут загнить. Нельзя в одну банку помещать сразу много черенков. Жимолость, например, не даст корней в стакане воды, если там будет больше трех веточек. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черешок, тем лучше он укоренится. Лучше всего укореняются черенки, взятые из боковых веточек, которые не очень растут. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются. И главный секрет: если у взятых черенков нет листьев, то корни гораздо легче образуются в темноте. Какие культуры чаще всего размножают черенкованием Обычно черенки делают из побегов, полностью одревесневших – без листьев (смородины, винограда, айвы, инжира), или зеленых – с листьями (смородины, сливы, вишни, винограда, крыжовника). От некоторых древесных и травянистых (малина обыкновенная, ежевика, тополь белый, молодые сеянцы яблони, флокс) берут черенки из корней (корневые черенки). Такие черенки развивают дополнительные почки, произрастающие в новые растения.