8 секретов размножения кустов и деревьев от опытных садоводов: запомните и пользуйтесь
Черенки - корешки, ростки или боковые ветви, которыми вегетативно размножают растения. Черенкованием чаще всего размножают кусты и плодовые деревья. Но делать это надо правильно.
Об этом рассказали на канале Дача. Сад и огород.
Восемь секретов укоренения черенков
- В прозрачной посуде корни появляются с меньшим желанием, чем в непрозрачных. Поэтому выбирайте тару, в которую не попадают солнечные лучи.
- Впоследствии вода в банке будет улетучиваться, но ее лучше не менять, а постепенно добавлять свежую.
- Воды не должно быть слишком много, поскольку в нижней части банки мало кислорода и черенки могут загнить.
- Нельзя в одну банку помещать сразу много черенков. Жимолость, например, не даст корней в стакане воды, если там будет больше трех веточек.
- Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черешок, тем лучше он укоренится.
- Лучше всего укореняются черенки, взятые из боковых веточек, которые не очень растут.
- Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
- И главный секрет: если у взятых черенков нет листьев, то корни гораздо легче образуются в темноте.
Какие культуры чаще всего размножают черенкованием
Обычно черенки делают из побегов, полностью одревесневших – без листьев (смородины, винограда, айвы, инжира), или зеленых – с листьями (смородины, сливы, вишни, винограда, крыжовника).
От некоторых древесных и травянистых (малина обыкновенная, ежевика, тополь белый, молодые сеянцы яблони, флокс) берут черенки из корней (корневые черенки). Такие черенки развивают дополнительные почки, произрастающие в новые растения.
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