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8 речей, які ніколи не можна робити в автомобілі

Що не можна робити під час руху автомобіля (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Керувати транспортним засобом - велика відповідальність. Виїжджаючи на дорогу, водій відповідає за своє життя, пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Є деякі речі, які не можна робити за кермом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Special Broadcasting Service.

Розмовляти по телефону

Говорити телефоном за кермом категорично забороняється. Це знижує уважність водія.

Ще гірше, коли водій набирає смс на телефоні під час руху. Руки зайняті, і як наслідок, водій не може повністю контролювати ситуацію.

Виняток - застосування спеціальної гарнітури (Bluetooth-навушники).

Якщо є можливість, підключіть смартфон до автомобіля за допомогою Bluetooth.

Курити за кермом

Далеко не всі розуміють, чому не можна за кермом курити, оскільки водій відволікається на струшування попелу. До того ж сигаретний дим може спричинити подразнення слизової оболонки очей, що суттєво ускладнить огляд під час руху.

Викидати недопалки у вікно також не можна. І річ тут не в пристойності, а в тому, що його може занести вітром усередину машини.

Їсти

Їсти під час керування транспортним засобом також неприйнятно. Це стає причиною того, що водій відволікається, а його руки зайняті.

Такі ситуації також можуть спричинити ДТП. Звісно, попити води чи випити ковток кави можна. Але водій має це робити тоді, коли він не зайнятий керуванням.

Керування у нетверезому стані

Кожен день на дорогах гинуть десятки людей через п'яних водіїв. Щоб цьому запобігти, або хоча б звести до мінімуму, водії повинні усвідомлювати наслідки від їзди в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити з автомобілем після паркування.

Також ми писали, як за станом шин визначити приховані несправності вживаного авто.

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