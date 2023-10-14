8 речей, які ніколи не можна робити в автомобілі

Розмовляти по телефону

Говорити телефоном за кермом категорично забороняється. Це знижує уважність водія.

Ще гірше, коли водій набирає смс на телефоні під час руху. Руки зайняті, і як наслідок, водій не може повністю контролювати ситуацію.

Виняток - застосування спеціальної гарнітури (Bluetooth-навушники).

Якщо є можливість, підключіть смартфон до автомобіля за допомогою Bluetooth.

Курити за кермом

Далеко не всі розуміють, чому не можна за кермом курити, оскільки водій відволікається на струшування попелу. До того ж сигаретний дим може спричинити подразнення слизової оболонки очей, що суттєво ускладнить огляд під час руху.

Викидати недопалки у вікно також не можна. І річ тут не в пристойності, а в тому, що його може занести вітром усередину машини.

Їсти

Їсти під час керування транспортним засобом також неприйнятно. Це стає причиною того, що водій відволікається, а його руки зайняті.

Такі ситуації також можуть спричинити ДТП. Звісно, попити води чи випити ковток кави можна. Але водій має це робити тоді, коли він не зайнятий керуванням.

Керування у нетверезому стані

Кожен день на дорогах гинуть десятки людей через п'яних водіїв. Щоб цьому запобігти, або хоча б звести до мінімуму, водії повинні усвідомлювати наслідки від їзди в стані алкогольного сп'яніння.