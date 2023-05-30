Як за станом шин визначити приховані несправності вживаного авто: зверніть увагу на ці нюанси при покупці

При покупці автомобіля на вторинному ринку необхідно ретельно перевіряти технічний стан автомобіля. Зазвичай при цьому замовляють спеціалізовану діагностику сервісного центру чи просять допомогти знайомих автомеханіків. І, зазвичай, така послуга коштує дорого. Але існують інші способи швидко зрозуміти, що з технічним станом авто не все гаразд. Наприклад, по шинах.

На що потрібно звернути увагу при купівлі вживаного автомобіля - читайте нижче.

Знос однієї осі

Якщо на автомобілі одна пара коліс сильно зношена, а у другої – протектор ще цілком гарний, то, ймовірно, попередній господар – аматор спортивної їзди. Часті старти з пробуксовкою та різкі гальмування призводять до швидкого зношування протектора.

Буквально за кілька років ведучі колеса можуть стертися до міток граничного зносу, і при цьому інші колеса не мають такого граничного навантаження і залишаються непошкодженими. Потім водій знімає зношені шини та переставляє їх на іншу вісь. І завдяки такій рокіровці автомобіль зберігає відносну керованість.

Купувати таку машину завжди ризиковано. Немає гарантії, що такий стиль їзди, що пошкодив пару коліс, не вплинув на технічні вузли авто. Після покупки власники часто виявляють внутрішні ушкодження, замасковані продавцем.

Потертості по краях

По шинах можна відстежити навіть історію машини та з'ясувати, чи була вона у ДТП. Нерідко після аварії автомобіль починає "їсти" гуму. Якщо в результаті аварії удар припав у заднє крило або центральну стійку кузова, тобто є ймовірність, що ТЗ зазнало серйозних пошкоджень, які виправити на верстатах, що витягували, було неможливо. У такій ситуації авто можна продати хіба що на запчастини.

Річ у тому, що прямий удар може змінити геометрію кузова, і це призводить до порушень налаштування коліс, через що і відбувається підвищений знос гуми. Придивіться до задніх коліс. Якщо вони мають потертості з боків, то справа в неправильному куті розвалу.

При пошкодженнях задньої балки колеса починають підрулювати вбік і труться внутрішньою кромкою об асфальт. Якщо уважно придивитися до них здалеку, то помітна різниця в їхньому нахилі щодо поздовжньої осі.

Загалом при потертостях по краях покришок необхідно перевірити кути налаштування задніх коліс. Якщо вони не відповідають нормі, купувати такий автомобіль не рекомендується.

Хвилясті поперечні сліди

Якщо колесо має хвилеподібні сліди зносу - це говорить про биття і вібрації, що виникають під час руху на високих швидкостях. Такі смуги виникають, коли на колесі порушено балансування або зміщено ступицю. Буває, що сильний удар по ямах призводить до викривлення диска та провокує вібрації.

Тривала їзда з "вісімкою" на колесі або зі зміщеною ступицею призводить до пошкодження підвіски та швидкого виходу з ладу безпружинних механізмів у ступиці. А постійна тряска та вібрації зазвичай негативно позначаються на стані гальмівних механізмів та деталях трансмісії.

Знайдіть дату виробництва покришки, бо важливо з'ясувати, наскільки швидко стиралися шини. Подивіться на боковину та шукайте маркування в овальній рамці. Там має бути 4 цифри. Перші говорять про місяць виробництва шини, другі вказують на рік виробництва.

Якщо шинам не більше 2 років, а вони вже зношені нерівномірно, то купувати таку машину не рекомендується.