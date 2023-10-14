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8 вещей, которые никогда нельзя делать в автомобиле

Что нельзя делать при движении автомобиля (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Управлять транспортным средством - большая ответственность. Уезжая на дорогу, водитель отвечает за свою жизнь, пассажиров и других участников дорожного движения. Есть некоторые вещи, которые нельзя делать за рулем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Special Broadcasting Service.

Разговаривать по телефону

Говорить по телефону за рулем категорически запрещается. Это снижает внимательность водителя.

Еще хуже, когда водитель набирает смс на телефоне во время движения. Руки заняты, и, как следствие, водитель не может полностью контролировать ситуацию.

Исключение - применение специальной гарнитуры (Bluetooth-наушники).

При возможности подключите смартфон к автомобилю с помощью Bluetooth.

Курить за рулем

Далеко не все понимают, почему нельзя за рулем курить, поскольку водитель отвлекается на встряхивание пепла. К тому же сигаретный дым может вызвать раздражение слизистой глаз, что существенно усложнит осмотр во время движения.

Выбрасывать окурки в окно также нельзя. И дело здесь не в приличии, а в том, что его может занести ветром внутрь машины.

Есть

Есть во время управления транспортным средством также неприемлемо. Это становится причиной того, что водитель отвлекается, а его руки заняты.

Такие ситуации также могут привести к ДТП. Конечно, попить воды или выпить глоток кофе можно. Но водитель должен это делать, когда он не занят управлением.

Управление в нетрезвом состоянии

Каждый день на дорогах гибнут десятки людей из-за пьяных водителей. Чтобы этого предотвратить или хотя бы свести к минимуму, водители должны осознавать последствия от езды в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что нужно сделать с автомобилем после парковки.

Также мы писали, как по состоянию шин определить скрытые неисправности подержанного авто.

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