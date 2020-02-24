8 пуль в голову: боевик "ДНР" ликвидировал своего бойца

Боевик "ДНР" (фото: facebook.com/tgorlovka)

Террорист "ДНР" убил своего бойца

Боевики "ДНР" понесли потери. При этом пьяный майор с позывным "Сталин" расстрелял сразу двух своих подчиненных. Один террорист, Николай, получил 8 пуль в голову и грудную клетку, вследствие чего скончался на месте. Второй, Александр, остался инвалидом.

Также на Донбассе погиб террорист Короленко Евгений Юрьевич, который был командиром танковой роты танкового батальона "республики". Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале.

Евгений Короленко (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана)

Известно, что боевик служил в 100-й отдельной мотострелковой бригаде "Республиканской гвардии ДНР".

Скриншоты с Telegram-канала Анатолия Штефана

Напомним, что ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта. У наемника было обнаружен взведенный автомат, магазины с патронами 5.45, и граната РГД-5.

Ранее сообщалось о том, что скандальная российская певица Юлия Чичерина получила орден в "ДНР". Награду ей вручил главный террорист "ДНР" Денис Пушилин. После того, как певица получила ее, то написала в на своей странице в Instagram, что служит отечеству и народу Донбасса.

Мы также писали о том, что на Донбассе бойцы ВСУ ликвидировали наемника из "питерской" группировки. Речь идет об Антоне Коровине с позывным "Волк", который приехал из Минска на оккупированные территории, чтобы воевать против украинских солдат.