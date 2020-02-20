Дезинформация мощнее пушек: журналист развеял фейки относительно боя под Золотым

Андрей Цаплиенко развеял фейки о здаче Золотого (коллаж РБК-Украина)

Андрей Цаплиенко снял видео в Золотом и прокомментировал "страшилки" в сети

Наступление оккупантов под Золотым на Донбассе 18 февраля стало одним из крупнейших с 2018 года и завершилось разгромом боевиков, которые с потерями были вынуждены прекратить атаку.

В Минобороны Украины рассказали, что в ходе боя военнослужащие ВСУ временно оставили один наблюдательный пункт "Баня", но контроль над позициями полностью сохранен. Однако в день попытки прорыва террористов в сети активно гуляли сообщения о якобы сдаче как всего населенного пункта, так и других опорников.

Известный военный журналист Андрей Цаплиенко развенчал подобные фейки и записал видео с Золотого - наглядно продемонстрировав доказательства.

"Дезинформация - более мощное оружие, нежели пушки. Вот от таких сообщений сейчас гудит интернет", - рассказал он в своем Telegram-канале.

В "страшилке" говорится о том, что будто в Золотом бойцы 72-й отдельной механизированной бригады были вынуждены покинуть 5 опорных пунктов, 4 военных получили ранения и 3 - погибли, после чего ВСУ отошли к Горскому, а Золотое оставили оккупантам.

Напомним, что со стороны украинской армии в масштабном сражении погиб 22-летний военный ВСУ, и еще трое получили ранения и двое - контузию. По информации штаба ООС, у боевиков - четверо погибших и шестеро раненых.

Андрей Цаплиенко показал, какие лживые сообщения рассылались в сети про бой под Золотым (Фото: скрин t.me/Tsaplienko)

"Вот оно, Золотое-4, откуда мы только что приехали", - показал Цаплиенко в ролике на поселок.

Также он добавил, что не встретили там ни одного "сепара", а только посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным.

Видео с Золотого можно просмотреть по этой ссылке.

Андрей Цаплиенко развенчал фейки про сдачу оккупантам Золотого (Фото: скрин t.me/Tsaplienko)

Согласно данным из штабе ООС, оккупанты во время масштабной атаки под Золотым, которая длилась более 5 часов, использовали ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, они выпустили по позициям ВСУ 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.