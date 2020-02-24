ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта (видео)

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 13:45
ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта (видео)
ВСУ отбили атаку террористов (Коллаж РБК-Украина)

Террористы атаковали опорный пункт ВСУ и понесли потери

Украинские военные отбили атаку террористов и уничтожили российского наемника 23 февраля, в воскресенье. Бойцы 93-ой бригады "Холодный яр" героически отбили наступление врага, а тело вражеского наемника эвакуировали с поля боя. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, которое нашим армейцам удалось эвакуировать. Брюки и разгрузка наемника - цвета "русского пикселя". Военные ботинки российского производства. При нем был взведенный автомат, магазины с патронами 5.45 граната РГД-5", - сообщили наши бойцы на странице.

ВСУ отбили атаку терористов ( Facebook)

Украинцы прокомментировали поступок наших военных в комментариях.

  • Як співав один популярний російський співак "был пацан и нет пацана...". 23 февраля відзначив десь із Гіві чи Моторолою. Зі святом защітнічки!
  • Хлопчики рідненькі, вдягайте маски, коли даєте інтерв'ю. Бачите, що коіться. Бережіть себе.
  • Братіки дякую. Україна переможе. Де зараз ви, то моі позиції з 14 по 17 рік. Родін мій позивний .

ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта (видео)Скриншот комментариев

Бой под Золотым: на Донбассе погиб молодой боец ВСУ В Минобороны рассказали, как модернизируют артиллерийские комплексы управления огнем
Новости Украины Вооруженные силы Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь