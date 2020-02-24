8 куль у голову: бойовик "ДНР" ліквідував свого бійця

Бойовик "ДНР" (фото: facebook.com/tgorlovka)

Терорист "ДНР" вбив свого бійця

Бойовики "ДНР" понесли втрати. При цьому п'яний майор з позивним "Сталін" розстріляв відразу двох своїх підлеглих. Один терорист, Микола, отримав 8 куль у голову та грудну клітку, внаслідок чого помер на місці. Другий, Олександр, залишився інвалідом.

Також на Донбасі загинув терорист Короленко Євген Юрійович, який був командиром танкової роти танкового батальйону "республіки". Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі.

Євген Короленко (фото: Telegram-канал Анатолія Штефана)

Відомо, що бойовик служив у 100-ї окремої мотострілецької бригади "Республіканської гвардії ДНР".

Скріншоти з Telegram-каналу Анатолія Штефана

Нагадаємо, що ЗСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта. У найманця було виявлено зведений автомат, магазини з патронами 5.45 і граната РГД-5.

Раніше повідомлялося про те, що скандальна російська співачка Юлія Чичеріна отримала орден "ДНР". Нагороду їй вручив головний терорист "ДНР" Денис Пушилін. Після того, як співачка отримала її, то написала на своїй сторінці в Instagram, що служить вітчизні і народу Донбасу.

Ми також писали про те, що на Донбасі бійці ЗСУ ліквідували найманця з "пітерської" угруповання. Мова йде про Антона Коровіна з позивним "Вовк", який приїхав з Мінська на окуповані території, щоб воювати проти українських солдатів.