8 простых лайфхаков, которые помогут избавиться от запаха лука и чеснока из посуды

Чеснок и лук - неотъемлемые ингредиенты многих блюд, которые придают пище аромат и вкус. Однако после их использования на посуде остается стойкий запах лука и чеснока, который иногда трудно устранить даже после мытья.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лайфхаки, которые помогут избавиться от запаха лука и чеснока из посуды.

Промыть горячей водой с мылом

Один из самых простых способов - это просто помыть посуду горячей водой с мылом. Высокая температура воды помогает растворить молекулы, удерживающие запахи, а мыльный раствор способствует их выведению с поверхности посуды.

После мытья с моющим средством не забудьте дополнительно промыть посуду чистой водой, чтобы не оставить на ней следов мыла.

Протереть пищевой содой

Пищевая сода - это универсальное средство, которое помогает не только устранить запахи, но и очистить посуду от загрязнений. Для этого рассыпьте небольшое количество соды на влажную губку и протрите ею посуду. Сода поглотит запахи и обеспечит свежесть.

Для достижения наилучших результатов оставьте соду на несколько минут, а затем тщательно промойте посуду водой.

Залить посуду содовым раствором

Другой вариант использования пищевой соды для того, чтобы избавиться от запаха лука и чеснока - это замочить посуду в растворе соды и воды. Для этого достаточно растворить столовую ложку соды в литре теплой воды и оставить посуду в этом растворе на 15-20 минут.

Чтобы окончательно устранить запахи лука и чеснока из посуды, после замачивания обязательно промойте посуду под теплой водой.

Помыть посуду уксусом

Уксус - еще одно эффективное средство для нейтрализации запахов. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, протрите поверхность посуды смоченной уксусом губкой.

Уксус не только убирает запахи, но и обладает антисептическими свойствами, что также помогает поддерживать чистоту посуды. После этого тщательно промойте посуду и вытрите ее насухо.

Уксус помогает избавиться от стойкого запаха лука и чеснока с посуды (иллюстративное фото: Freepik)

Замочить посуду в уксусе

Если запах лука и чеснока очень стойкий и избавиться от него с помощью мытья невозможно, можно попробовать замочить посуду в уксусе, чтобы продлить продолжительность действия вещества.

Замочите посуду в растворе уксуса и воды (в соотношении 1:1) на 30 минут. Затем промойте посуду чистой водой.

Протереть кофейной гущей

Кофе также является отличным средством для устранения неприятных запахов. Насыпьте несколько ложек кофейной гущи на влажную губку и протрите посуду. Кофе поглотит запахи лука и чеснока и придаст посуде приятный аромат.

Не забудьте после этого тщательно промыть посуду водой, чтобы избавиться от остатков кофе.

Протереть посуду лимоном

Лимон - это натуральное средство, которое эффективно нейтрализует запахи. Для того, чтобы избавиться от запаха лука или чеснока с посуды, выжмите сок лимона на губку и протрите поверхность.

Для максимального эффекта после обработки лимоном промойте посуду водой, чтобы избавиться от резкого запаха цитрусового.

Проварить в посуде ломтики лимона

Отвар из лимона, как и пар с соком цитрусовых, может нейтрализовать резкие запахи. Просто разрежьте лимон пополам, добавьте его в кастрюлю с кипящей водой и оставьте на десять минут.

Если у вас осталась лимонная цедра или кусочки после приготовления пищи, их также можно прокипятить. Чтобы повысить эффективность способа, можно добавить в воду столовую ложку пищевой соды.