Як врятувати їжу, в якій дуже багато перцю: не всі знають про ці хитрощі

Перець додає стравам неповторної гостроти та аромату. Однак іноді навіть найкращі кухарі можуть випадково додати забагато перцю, що призводить до надмірної гостроти страви, яку важко їсти.

Перелити страву в інший посуд

У рідких перших стравах, як-от борщ та суп, перець нерідко випадає в осад на дні посуду. Тож, якщо в страві забагато цієї гострої спеції, можна відставити каструлю на якийсь час, не перемішуючи інгредієнти, а потім обережно перелити страву в інший посуд.

Тоді в каструлі, в який варився суп чи борщ, залишиться більша частина перцю, а сама страва буде вже не такою гострою.

Збільшити об'єм страви

Ще один простий спосіб - це збільшити кількість інших інгредієнтів у страві. Якщо ваша страва містить овочі або боби, додавання ще кількох інгредієнтів може бути найбільш ефективним способом зменшити гостроту.

Наприклад, якщо ви готуєте суп або рагу, додайте більше основних продуктів, таких як картопля, морква, цибуля, томати або рис. Це допоможе збалансувати рівень спецій, не втрачаючи при цьому смачного вигляду і текстури страви.

Додати цукор

Цукор допомагає збалансувати гостроту перцю, особливо в стравах, де є кислі або солодкі компоненти, такі як соуси. Додавання маленької кількості цукру може допомогти зменшити пекучість і зробити страву більш приємною для смаку.

Для глибшого аромату краще використовувати коричневий або тростинний цукор, а не звичайний білий.

Додати кислинки

Один зі способів пом’якшити занадто гострий смак - це додати трохи кислих продуктів. Лимонний сік, оцет або навіть томатний сік допоможуть знизити інтенсивність спецій.

Для більш м’якого смаку неодмінно додавайте ці інгредієнти потроху, дегустуючи страву, щоб не зробити її надто кислою.

Використати молочні продукти

Молоко та інші молочні продукти, такі як йогурт або сметана, є відомими нейтралізаторами гостроти завдяки лактозі. Тому додавання до страви молока або вершків допоможе вам контролювати рівень спецій.

Важливо пам’ятати, що молочні продукти можуть змінити смак інгредієнтів, тому рекомендується додавати їх в невеликій кількості, щоб не зіпсувати страву ще більше.

Додати продукти з крохмалем

У разі дуже гострої страви можна також спробувати додати картоплю, рис, або макарони - вони вберуть частину гостроти. Додайте їх до страви або подайте як гарнір.

Або ж після того, як крохмалисті продукти вберуть у себе частину гостроти, їх можна видалити зі страви перед подачею.