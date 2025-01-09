8 продуктов, которые вы никогда не должны есть на ужин

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Жареные блюда

Диетолог Роксана Эхсани рассказала, что такие вкусные блюда, как жареная курица и рыба, картофель фри и луковые кольца являются не лучшим выбором для ужина.

Эти продукты содержат много насыщенных жиров, поэтому они дольше перевариваются. Это может привести к изжоге, расстройству пищеварения и общему дискомфорту в положении лежа, что может привести к нарушению сна.

В свою очередь, лучше всего сохранить эти варианты для особых случаев или приготовить более здоровые версии с помощью фритюрницы или сильно нагретой духовки.

Закуски

Иногда после долгого дня возникает соблазн перекусить такими закусками, как чипсы или попкорн. Однако вы, скорее всего, не почувствуете себя сытыми или насыщенными после того, как полакомитесь ими на ужин, из-за отсутствия в них сытных питательных веществ, таких как клетчатка, здоровый жир и белок.

В этих продуктах также много соли, что может привести к задержке воды и заставить проснуться с ощущением раздутия на следующее утро. Содержание соли в них также может способствовать высокому кровяному давлению и другим сердечно-сосудистым проблемам, если потреблять их в больших количествах в течение длительного периода времени.

Напитки, содержащие кофеин

Что-либо, содержащее кофеин, например черный или зеленый чай, кофе или газировка, может мешать вашей способности заснуть и не дать вам хорошо отдохнуть.

Продукты с кофеином, такие как шоколад, или десерты, приготовленные из таких ингредиентов, как матча, могут иметь такой же эффект.

Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы прекратить употребление кофеина после 12 часов дня, чтобы хорошо выспаться. Вместо этого до ужина пейте воду или чай без кофеина.

Соленая пища

Артериальное давление может повыситься, если есть много мясных деликатесов (например, салями, ветчины, индейки или колбасы) во время обеда.

Другие соленые варианты, такие как панированные блюда и суши, также могут потенциально нарушить быстрое засыпание. Это связано с тем, что они способствуют задержке воды, что может нарушить сон, а также может привести к многократным походам в ванную в течение ночи.

Острая пища

Острая пища может вызвать изжогу. Это раздражающее состояние часто может привести к снижению качества сна. Блюда, приправленные перцем чили или другими острыми приправами, могут вызвать расстройство пищеварения, что может быть особенно неприятным, когда вы пытаетесь заснуть.

Капсаицин (соединение в острой пище) также может повышать температуру тела, что может мешать вашей способности заснуть. Однако это влияние не является повсеместным - обычно его испытывают только те, кто чувствителен к блюдам, богатым капсаицином.

Сладости

Независимо от того, едите ли вы сладости во время обеда или после, лучше всего употреблять их медленнее.

Большой кусок торта или несколько печений содержат более 50 г углеводов из сахара и рафинированных углеводов, что может привести к высокому уровню сахара в крови и повлиять на способность организма заснуть.

Кроме того, избыток сахара также может способствовать увеличению веса и другим метаболическим проблемам со временем. Лучше есть вместо этого сухофрукты.

Кислые продукты

Подобно острой пище, кислая может вызвать изжогу или кислотный рефлюкс у некоторых людей, опять же влияя на сон. К особо кислым продуктам относятся помидоры, цитрусовые, уксус, некоторые фрукты, такие как ананас, и безалкогольные напитки.

Прием такой пищи слишком поздно вечером, например, за один-два часа до сна, может вызвать дискомфорт и нарушить способность крепко спать. Стоит не есть за два-три часа до сна для оптимального пищеварения и отдыха.

Замените кислые на брокколи, огурцы, чечевицу и батат.

Алкоголь

Несмотря на то, что алкоголь часто употребляют вечером, это не является лучшим выбором. Такой напиток может негативно повлиять на ваш сон, а длительное чрезмерное употребление алкоголя может привести к заболеваниям печени, сердечно-сосудистым проблемам и другим проблемам со здоровьем.